La difícil situación del plantel de Boca, tras conocerse el estado de salud de Miguel Russo

El parte médico difundido por el club el lunes por la noche generó un impacto profundo en el plantel. No es para menos: el DT de 69 años logró unir al grupo en torno a su figura y dejó una marca emocional en cada uno de los futbolistas. Por eso, los referentes, encabezados por Leandro Paredes, intentaron organizar una visita para acompañarlo en este difícil momento. Finalmente, la idea no pudo concretarse por cuestiones médicas, aunque hasta hace pocos días hubo comunicación constante con él a través de llamados y mensajes.