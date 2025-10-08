El tribunal condenó a los “Copitos” por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N° 6 dictó este miércoles la sentencia en la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Fernando Sabag Montiel, el hombre que en septiembre de 2022 gatilló un arma a escasos centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta, fue condenado a 10 años de prisión. Su expareja, Brenda Uliarte, considerada partícipe necesaria en la planificación del ataque, recibió una pena de ocho años.