Secciones
Política

Condenaron a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

Sabag Montiel recibió 10 años de prisión y Uliarte, ocho. Carrizo fue absuelto. Los fundamentos se conocerán el 9 de diciembre.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel
Hace 2 Hs

El Tribunal Oral Federal N° 6 dictó este miércoles la sentencia en la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Fernando Sabag Montiel, el hombre que en septiembre de 2022 gatilló un arma a escasos centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta, fue condenado a 10 años de prisión. Su expareja, Brenda Uliarte, considerada partícipe necesaria en la planificación del ataque, recibió una pena de ocho años.

En la misma resolución, los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg absolvieron a Nicolás Carrizo, señalado en un primer momento como “líder” del grupo de vendedores ambulantes de algodón de azúcar conocido como “los copitos”. La querella y la fiscalía habían desistido de sostener la acusación en su contra al no encontrar pruebas que lo vincularan directamente con el atentado.

Fernando Andrés Sabag Montiel Fernando Andrés Sabag Montiel

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 9 de diciembre, según precisó el Tribunal.

Antes de la lectura del veredicto, los magistrados dieron lugar a las “últimas palabras” de los acusados. Sabag Montiel tomó la palabra primero y buscó instalar un paralelismo entre su caso y la muerte del fiscal Alberto Nisman, lo que motivó la intervención de la presidenta del Tribunal, Sabrina Namer, para que se concentrara en los hechos juzgados.

Brenda Uliarte Brenda Uliarte

Su discurso continuó con teorías y acusaciones infundadas: dijo temer por su vida y apuntó contra el diputado del PRO Gerardo Milman, al afirmar que intentaban “tirarle el muerto”. También sugirió que el presidente de Brasil, Lula Da Silva, habría pedido a Cristina Kirchner su extradición durante un encuentro oficial, una versión sin sustento que sorprendió en la sala.

A diferencia de Sabag, Brenda Uliarte eligió no hablar. Durante la audiencia se mantuvo aislada del resto, rodeada por personal del Servicio Penitenciario Federal que limitó cualquier contacto.

Nicolás Carrizo Nicolás Carrizo

Nicolás Carrizo, en cambio, tuvo una breve intervención en la que expresó su frustración por los tres años que pasó detenido: “Siento impotencia por dentro por haber pasado preso estos tres años que nadie me los va a devolver. Me gustaría que esto no le pasara a nadie más”, dijo.

Temas Cristina Fernández de KirchnerBrasilLuiz Inácio Lula da SilvaGerardo MilmanAlberto NismanServicio Penitenciario FederalTribunal Oral FederalNicolás Carrizo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
2

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
3

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
5

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
6

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Más Noticias
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Confirman la condena a prisión perpetua contra el ex agente penitenciario que mató a su ex mujer y a su hijo

Confirman la condena a prisión perpetua contra el ex agente penitenciario que mató a su ex mujer y a su hijo

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

Causa $Libra: el fiscal ordenó análisis forenses de los teléfonos de Javier Milei y de su hermana Karina

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y Juan Grabois por la extradición de Fred Machado

Comentarios