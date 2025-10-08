Por primera vez en casi 80 años, venden boletos para entrar al Obelisco: ¿cuánto cuestan?

Los turistas extranjeros, quienes califican como no residentes, deben abonar $36.000 para gozar de la vista panorámica. El sitio web miradorobelisco.com.ar es la manera más rápida para realizar la reservación. Allí se selecciona la opción “reservar experiencia Vista Panorámica Obelisco”, se elige fecha y horario a partir de la apertura. La duración de este paseo, que incluye una narración histórica, es de 20 minutos aproximadamente. Quienes prefieran la adquisición tradicional, podrán comprar entradas presenciales en los stands situados en Avenida Diagonal Norte y Avenida 9 de Julio desde el día de la inauguración.