Por primera vez en casi 80 años, venden boletos para entrar al Obelisco: ¿cuánto cuestan?

La Ciudad de Buenos Aires está de fiesta, ya que el gobierno porteño confirmó la puesta en marcha de una iniciativa que muchos ciudadanos esperaban. El mirador del Obelisco, monumento histórico y eje de la capital argentina, abrirá sus puertas al público de manera regular. Esta posibilidad permitirá a residentes y visitantes disfrutar de una perspectiva inigualable de 360° desde una altura impresionante de 67,5 metros.
La inauguración formal de este espacio de observación se fijó para el 1 de noviembre de 2025, fecha a partir de la cual se podrá comenzar esta experiencia inmersiva. El propósito del proyecto es enriquecer la visita a la ciudad y ofrecer un nuevo punto de interés cultural. Si alguien desea vivir esta nueva atracción, ya puede asegurar su lugar mediante la adquisición de boletos.
Acceso y experiencia poco vista en el Obelisco
El método de acceso fue diseñado para no alterar la estructura icónica del monumento porteño. El recorrido hacia la cima comienza con un ascensor que tiene un lateral vidriado, el cual transporta a las personas hasta el nivel 55.
Desde ese punto intermedio, el ascenso finaliza subiendo una escalera caracol compuesta por 35 peldaños hasta alcanzar el mirador. Una vez en la cima, cuatro ventanas orientadas hacia los puntos cardinales dan una vista completa de la Avenida 9 de Julio, la Avenida Corrientes y sus alrededores.
Entradas para entrar al Obelisco
La venta de tickets se encuentra disponible desde ahora para quienes deseen garantizar su ingreso a esta aventura histórica y cultural. Los valores se determinaron según el lugar de residencia del visitante. Para los residentes argentinos, el costo es de $18.000, y es indispensable acreditar el documento para acceder a esta tarifa.
Los turistas extranjeros, quienes califican como no residentes, deben abonar $36.000 para gozar de la vista panorámica. El sitio web miradorobelisco.com.ar es la manera más rápida para realizar la reservación. Allí se selecciona la opción “reservar experiencia Vista Panorámica Obelisco”, se elige fecha y horario a partir de la apertura. La duración de este paseo, que incluye una narración histórica, es de 20 minutos aproximadamente. Quienes prefieran la adquisición tradicional, podrán comprar entradas presenciales en los stands situados en Avenida Diagonal Norte y Avenida 9 de Julio desde el día de la inauguración.