La gira de Gustavo Cordera fue cancelada y el cantante culpó a los grupos feministas del país

Gustavo Cordera apareció abruptamente en la conversación pública durante las últimas semanas, luego de la entrevista con Pedro Rosemblat, Mario Pergolini y, para rematar, la aparición en el documental sobre Ricardo Barreda donde hablaba de "matar por amor", no pasaron desapercibidas. Desde medios, agrupaciones y diferentes debates en torno a la cancelación y sus dichos del pasado, reflotaron en las redes sociales y la opinión pública.
El exlíder de la Bersuit Vergarabat, debió cancelar la mayoría de sus recitales programados por diferentes provincias del país. Solo queda en pie la fecha programada para el 1 de noviembre en Buenos Aires. Según un video publicado por el músico, las cancelaciones se deben a “garantías institucionales y legales para seguir tocando”.
Protestas femministas en contra de los dichos de Gustavo Cordera
El músico anunció la cancelación de sus conciertos mediante un video publicado en sus redes sociales, alegando una falta de "garantías institucionales y legales para seguir tocando". Estas suspensiones se dan en el marco de protestas lideradas por grupos feministas y el continuo rechazo social que enfrenta el artista a raíz de sus polémicas declaraciones sobre violencia de género en 2016. Esta situación generó un ambiente que, según el músico, impide realizar los shows con normalidad.
El cantante explicó que su decisión se basa en la necesidad de priorizar la seguridad y tranquilidad tanto de su equipo como de los productores locales, ya que no quieren exponerse a una situación en la que no tengan certeza de poder subir al escenario. Afirmó que la intención es reprogramar las fechas en aquellos lugares que sí ofrezcan las garantías necesarias. Finalmente, sentenció que "no es justo para la gente" que solo quiere asistir a escuchar música que los eventos se conviertan en una "guerra ideológica".
El origen del molestar publico con Gustavo Cordera
Las suspensiones de los shows se deben a una ola de rechazo social que se reactivó por las polémicas frases del músico sobre la violación y la violencia de género, expresadas hace casi una década ante estudiantes de periodismo. Aunque el artista fue sobreseído judicialmente por esos dichos, el repudio de una parte de la opinión pública ha persistido y ahora impacta directamente en la realización de sus conciertos. La controversia se intensificó tras una entrevista reciente con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina, donde Cordera ofreció disculpas por sus manifestaciones de 2016, pero la polémica no se calmó, manteniendo la figura del exlíder de Bersuit Vergarabat en el ojo de la tormenta.
Este panorama ha puesto nuevamente en tela de juicio la imagen del músico, quien permanece en el centro de la controversia desde que, en una escuela de periodismo de Buenos Aires en 2016, expresó que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo", una declaración que generó un amplio y sostenido rechazo en la sociedad argentina. Como resultado de las recientes cancelaciones, la Asamblea Feminista MLTTN de Paraná celebró la noticia en redes sociales, interpretándola como un "logro" que demuestra la vigencia de su movimiento y su capacidad para "sacudir ese poder hegemónico".
Por el momento, el único show confirmado por Cordera para el resto del año 2025 es el del 1 de noviembre en Obras, el cual describió como "una celebración de libertad y de música, más allá de todo". El músico informó que aún no hay nuevas fechas para el resto de la gira, pero anticipó que buscará reprogramar los recitales suspendidos en aquellos lugares donde "sí se cuente con las garantías necesarias" tanto para los músicos como para el público.