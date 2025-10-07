La gira de Gustavo Cordera fue cancelada y el cantante culpó a los grupos feministas del país

El origen del molestar publico con Gustavo Cordera

Las suspensiones de los shows se deben a una ola de rechazo social que se reactivó por las polémicas frases del músico sobre la violación y la violencia de género, expresadas hace casi una década ante estudiantes de periodismo. Aunque el artista fue sobreseído judicialmente por esos dichos, el repudio de una parte de la opinión pública ha persistido y ahora impacta directamente en la realización de sus conciertos. La controversia se intensificó tras una entrevista reciente con Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina, donde Cordera ofreció disculpas por sus manifestaciones de 2016, pero la polémica no se calmó, manteniendo la figura del exlíder de Bersuit Vergarabat en el ojo de la tormenta.