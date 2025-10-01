Elecciones 2025: "Argentina va a crecer mirando al interior, no al Obelisco", afirmó el gobernador de Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lanzó duras críticas tanto al kirchnerismo como al oficialismo libertario, y aseguró que el desarrollo del país depende de una mirada más federal.
En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el mandatario provincial afirmó que "los pueblos que no tienen memoria, son pueblos que están condenados al fracaso. Y los chubutenses somos un pueblo con memoria: los chubutenses no nos olvidamos que en los momentos más difíciles fuimos las propias provincias quienes nos pusimos espalda con espalda y le demostramos a la Argentina que sabemos defendernos".
También sostuvo que la alianza Provincias Unidas tiene una oportunidad histórica de construir un país verdaderamente federal. "Un país que deje atrás las mezquindades, que mire al interior y que impulse, de una vez por todas, una agenda de desarrollo que trascienda a cualquier gobierno", subrayó.
"Porque la Argentina que viene no se construye mirando al Obelisco: se construye mirando al interior, con una dirigencia que llame a la unidad nacional y que entienda que las provincias unidas somos más fuertes que cualquier centralismo", sentenció.