Elecciones 2025: "Argentina va a crecer mirando al interior, no al Obelisco", afirmó el gobernador de Chubut

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el mandatario provincial afirmó que "los pueblos que no tienen memoria, son pueblos que están condenados al fracaso. Y los chubutenses somos un pueblo con memoria: los chubutenses no nos olvidamos que en los momentos más difíciles fuimos las propias provincias quienes nos pusimos espalda con espalda y le demostramos a la Argentina que sabemos defendernos".