Tarjetas rojas por todos lados, salvo en dos clubes: ¿quiénes lograron no tener expulsados en lo que va de 2025?

El fútbol argentino suele medirse en goles, puntos y polémicas. Pero hay otro aspecto que también refleja el pulso del torneo, y es la disciplina. A lo largo del 2025, entre el Apertura y el Clausura, los árbitros mostraron 106 tarjetas rojas, una cifra que habla del nivel de tensión que se vive fecha a fecha. En ese contexto, dos equipos lograron un registro inusual: Rosario Central y Barracas Central son los únicos que no sufrieron expulsiones en toda la temporada.