Google ofrece hasta U$S 30.000 por encontrar errores en su plataforma

Desde 2010, Google paga a los usuarios que reportan vulnerabilidades de seguridad en el navegador Chrome, en el marco del Programa de Recompensas por Vulnerabilidades de Chrome que permite sus colaboradores convertirse en cazarrecompensas digitales donde los montos pueden duplicarse y hasta triplicarse por "informes de alta calidad" que llegan hasta los U$S 15.0000 y U$S 30.000.