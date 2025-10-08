Secciones
SociedadTecnología

Siri se desactualiza sin que te des cuenta: el problema del nuevo iOS 26 y cómo solucionarlo

A pesar de la última actualización de iOS 26, la asistente virtual podría retroceder en algunas versiones.

¿Cómo actualizar a Siri en iOS 26? ¿Cómo actualizar a Siri en iOS 26?
Hace 2 Hs

Poco después del anuncio de su línea insignia, Apple dio lugar a iOS 26, la nueva actualización del sistema operativo que estuvo marcada por la incorporación del atractivo Liquid Glass. Sin embargo, entre el colorido diseño y los avances en apariencia puede pasar inadvertido que la tecnología de Siri regrese a versiones anteriores, a pesar de que esta también debería sufrir una renovación.

Cuánto cuesta el iPhone 16 en Argentina con precio actualizado en octubre 2025

Cuánto cuesta el iPhone 16 en Argentina con precio actualizado en octubre 2025

iOS 26 también incluiría actualizaciones en el asistente virtual de Apple, que aunque parezcan mero aspecto, afectan también a sus funciones. La renovación no solo es estética ya que las incorporaciones en Apple Intelligence que también incluyen resúmenes de notificaciones, Genmoji, herramienta Limpiar en Fotos, alcanzan a Siri en cuanto a utilidad.

Si al utilizar iOS 26 no aparece la nueva imagen de Siri en tu iPhone, es posible actualizarlo para recuperar la última versión. De esta manera aparecerá el arcoíris de colores al activar al asistente virtual que reemplaza a la orbe que antes aparecía en la parte inferior de la pantalla.

¿A qué celulares se incorpora Apple Intelligence?

La última actualización del sistema es para todos los usuarios de iPhone 11 o posterior. Pero, dado que gran parte del procesamiento de IA se realiza en el dispositivo, actualmente solo unos pocos modelos pueden ejecutar las nuevas tecnologías:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16E

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

Si tenés alguno de esos modelos, verás el nuevo y brillante diseño al usar Siri. En Mac, el campo de búsqueda de Siri tiene el mismo efecto en lugar de ocupar todo el borde de la pantalla. Si tienes un modelo diferente, verás el mismo orbe de Siri.

Cómo recuperar la última versión de Siri

Las últimas actualizaciones (iOS 26.0.1, iPadOS 26 y macOS Tahoe 26) ahora activan automáticamente Apple Intelligence. Incluso si acabas de actualizar de una versión anterior de iOS a la 26, Apple Intelligence debería estar activada y debería aparecer la nueva interfaz de Siri, señalaron desde el portal especializado CNET

Sin embargo, si tuviste Apple Intelligence en tu dispositivo en algún momento pero  lo desactivaste , las últimas actualizaciones no activan el interruptor para reactivarlo. Ve a Ajustes > Apple Intelligence y Siri y asegúrate de que el interruptor de Apple Intelligence esté activado.

Comprueba la configuración de idioma de Siri

Actualmente, Apple Intelligence no está disponible en todo el mundo y solo utiliza modelos en inglés. En Ajustes > Apple Intelligence y Siri , asegúrate de que el idioma esté configurado en uno de los siguientes:

Inglés

Francés

Alemán

italiano

Portugués (Brasil)

Español

Chino (simplificado)

japonés

coreano

Además, si cambiaste la configuración de idioma (hablar con Siri en otro idioma puede ser más divertido que en Duolingo), es posible que seleccionar uno de los idiomas mencionados no vuelva a habilitar automáticamente la nueva Siri. Pero hay una solución fácil: en  Ajustes > Apple Intelligence y Siri , desactiva Apple Intelligence y vuelve a activarlo. Luego, reinicia el iPhone. Esto volverá a descargar el modelo de idioma necesario.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ahora podés escanear documentos directo desde WhatsApp en tu teléfono Android: ¿cómo hacerlo?

Ahora podés escanear documentos directo desde WhatsApp en tu teléfono Android: ¿cómo hacerlo?

Nunca te olvides: el botón que tenés que pulsar antes de retirarte del cajero

Nunca te olvides: el botón que tenés que pulsar antes de retirarte del cajero

El secreto de los jardineros: cómo usar fósforos para que tus plantas crezcan más fuertes y verdes

El secreto de los jardineros: cómo usar fósforos para que tus plantas crezcan más fuertes y verdes

Múltiples víctimas en una montaña rusa de Orlando: aparecieron nuevas denuncias tras la muerte de un pasajero

Múltiples víctimas en una montaña rusa de Orlando: aparecieron nuevas denuncias tras la muerte de un pasajero

Cómo invertir en cauciones y ganar más que con un plazo fijo

Cómo invertir en cauciones y ganar más que con un plazo fijo

Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
2

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
3

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
4

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
5

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca
6

El tiempo en Tucumán: la temperatura comenzará a subir después de una mañana fresca

Más Noticias
Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Comentarios