Secciones
SociedadTecnología

WhatsApp permitirá programar "recordatorios" en los mensajes de los usuarios de iOS 26

La novedad llegará pronto a todos los teléfonos, después de superar su etapa de Beta.

AYUDA. Ahora los usuarios de WhatsApp no necesitarán aplicaciones externas para programar recordatorios en los mensajes. AYUDA. Ahora los usuarios de WhatsApp no necesitarán aplicaciones externas para programar recordatorios en los mensajes. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 3 Hs

La aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, WhatsApp, lanzó en las últimas semanas una actualización para iOS que permitirá programar recordatorios directamente desde los mensajes. Esta novedad apunta a resolver un problema frecuente en muchos de sus millones de usuriaos: olvidar responder o retomar conversaciones importantes, en medio de la rutina diaria.

La actualización, disponible en la versión 25.25.74 para teléfonos con sistema operativo de Apple, ofrece la posibilidad de fijar alertas en cualquier chat, ya sea individual o grupal. El usuario solo debe seleccionar un mensaje y activar el recordatorio, que puede configurarse con temporizadores preestablecidos —desde un minuto hasta 24 horas— o con una opción personalizada que permite elegir una fecha y hora específicas. Una vez activa, la aplicación muestra un ícono de campana en la burbuja del mensaje seleccionado.

¿Cómo funcionan los recordatorios en WhatsApp?

Cuando llega el momento programado, la aplicación envía una notificación especial. Cuando llega el recordatorio programado, recibes una notificación que parece un mensaje nuevo, pero con una etiqueta de “Recordatorio”. Esto evita confusiones y garantiza que el usuario identifique la alerta como una acción propia. Tras cumplirse la notificación, el sistema elimina automáticamente el recordatorio para mantener los chats limpios y ordenados.

WhatsApp permitirá programar recordatorios en los mensajes de los usuarios de iOS 26

Otro aspecto relevante es la privacidad ya que, de acuerdo con WABetaInfo, los recordatorios se procesan completamente en el dispositivo. Nadie más en la conversación puede verlos, y WhatsApp en sí no tiene acceso al contenido del recordatorio. Esto asegura que las alertas permanezcan bajo control exclusivo del usuario, sin exponer información sensible.

La función, que todavía no está disponible en todos los teléfonos de Argentina, puede convertirse en una aliada para organizar tareas laborales o coordinar plazos sin salir de la aplicación. Hasta ahora, muchos usuarios optaban por mantener los mensajes sin leer como estrategia de recordatorio o recurrían a aplicaciones externas.

Se espera que en las próximas semanas Meta la extienda también a dispositivos Android. La novedad fue anticipada durante las pruebas beta, y con esta implementación oficial, la compañía avanza en unificar la experiencia entre ambos sistemas operativos.

Temas WhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Calidad de vida: por qué Villa General Belgrano es la mejor ciudad para vivir, según ChatGPT

Calidad de vida: por qué Villa General Belgrano es la mejor ciudad para vivir, según ChatGPT

Lo más popular
Las fuerzas del hielo
1

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre
2

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?
3

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Clever Ferreira se convirtió en el matagigantes de Atlético Tucumán
4

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria
5

Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales
6

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Más Noticias
Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

El tiempo en Tucumán: la primavera comenzará con un domingo inestable y cálido

El tiempo en Tucumán: la primavera comenzará con un domingo inestable y cálido

Día de la Primavera: ¿cuándo empieza oficialmente la temporada 2025?

Día de la Primavera: ¿cuándo empieza oficialmente la temporada 2025?

Qué hacer en el domingo 21 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Qué hacer en el domingo 21 de septiembre en San Miguel de Tucumán

“Hemos dejado que un chico pase seis años por la escuela y no pueda escribir”

“Hemos dejado que un chico pase seis años por la escuela y no pueda escribir”

Comentarios