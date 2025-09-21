WhatsApp permitirá programar "recordatorios" en los mensajes de los usuarios de iOS 26

La aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, WhatsApp, lanzó en las últimas semanas una actualización para iOS que permitirá programar recordatorios directamente desde los mensajes. Esta novedad apunta a resolver un problema frecuente en muchos de sus millones de usuriaos: olvidar responder o retomar conversaciones importantes, en medio de la rutina diaria.
La actualización, disponible en la versión 25.25.74 para teléfonos con sistema operativo de Apple, ofrece la posibilidad de fijar alertas en cualquier chat, ya sea individual o grupal. El usuario solo debe seleccionar un mensaje y activar el recordatorio, que puede configurarse con temporizadores preestablecidos —desde un minuto hasta 24 horas— o con una opción personalizada que permite elegir una fecha y hora específicas. Una vez activa, la aplicación muestra un ícono de campana en la burbuja del mensaje seleccionado.
¿Cómo funcionan los recordatorios en WhatsApp?
Cuando llega el momento programado, la aplicación envía una notificación especial. Cuando llega el recordatorio programado, recibes una notificación que parece un mensaje nuevo, pero con una etiqueta de “Recordatorio”. Esto evita confusiones y garantiza que el usuario identifique la alerta como una acción propia. Tras cumplirse la notificación, el sistema elimina automáticamente el recordatorio para mantener los chats limpios y ordenados.
Otro aspecto relevante es la privacidad ya que, de acuerdo con WABetaInfo, los recordatorios se procesan completamente en el dispositivo. Nadie más en la conversación puede verlos, y WhatsApp en sí no tiene acceso al contenido del recordatorio. Esto asegura que las alertas permanezcan bajo control exclusivo del usuario, sin exponer información sensible.
La función, que todavía no está disponible en todos los teléfonos de Argentina, puede convertirse en una aliada para organizar tareas laborales o coordinar plazos sin salir de la aplicación. Hasta ahora, muchos usuarios optaban por mantener los mensajes sin leer como estrategia de recordatorio o recurrían a aplicaciones externas.
Se espera que en las próximas semanas Meta la extienda también a dispositivos Android. La novedad fue anticipada durante las pruebas beta, y con esta implementación oficial, la compañía avanza en unificar la experiencia entre ambos sistemas operativos.