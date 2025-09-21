WhatsApp permitirá programar "recordatorios" en los mensajes de los usuarios de iOS 26

La actualización, disponible en la versión 25.25.74 para teléfonos con sistema operativo de Apple, ofrece la posibilidad de fijar alertas en cualquier chat, ya sea individual o grupal. El usuario solo debe seleccionar un mensaje y activar el recordatorio, que puede configurarse con temporizadores preestablecidos —desde un minuto hasta 24 horas— o con una opción personalizada que permite elegir una fecha y hora específicas. Una vez activa, la aplicación muestra un ícono de campana en la burbuja del mensaje seleccionado.