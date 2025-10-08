Cómo acceder al plan Google AI Pro gratis si estudiás en una universidad de la provincia

Google anunció dos programas para acercar sus herramientas de inteligencia artificial (IA) a estudiantes. Por un lado, lanzó Google AI Plus, una membresía de bajo costo que permite acceder a funciones avanzadas del modelo Gemini. Por el otro, ofrece un año gratuito del plan AI Pro a estudiantes universitarios mayores de 18 años de la Argentina, Chile y Perú.
Ambas iniciativas buscan que los estudiantes experimenten con la inteligencia artificial, la utilicen para estudiar, investigar y crear, y se preparen con las habilidades tecnológicas que demanda el mundo laboral actual.
AI Plus: la membresía económica para usar Gemini
El nuevo plan Google AI Plus ya está disponible en la Argentina. Se trata de una versión más accesible del sistema Gemini, que incluye mayor capacidad para generar y editar imágenes mediante el modelo Nano Banana, y para la creación de videos con Veo 3 Fast.
Además, permite integrar Gemini con Gmail, Documentos, Hojas de Cálculo y Drive, acceder al asistente de notas NotebookLM, y disfrutar de 200 GB de almacenamiento en la nube.
El servicio cuesta 5 dólares por mes, con un 50% de descuento durante los primeros seis meses.
AI Pro gratis por un año para estudiantes
La segunda propuesta de Google está destinada a los estudiantes universitarios de la región. Quienes cumplan los requisitos podrán acceder sin costo durante 12 meses al plan Google AI Pro, que normalmente cuesta 19,99 dólares mensuales.
El plan incluye chats ilimitados con Gemini; carga de imágenes; generación de cuestionarios; acceso al modelo Gemini 2.5 Pro; funciones de Deep Research; resúmenes de audio y 2 TB de almacenamiento.
Para recibir el beneficio, los estudiantes deben registrarse antes del 9 de diciembre de 2025 en gemini.google/students, acreditar su condición académica y tener más de 18 años.
Cómo inscribirse paso a paso
- Ingresar a gemini.google/students
- Seleccionar el país y la universidad correspondiente.
- Completar el formulario con nombre completo y correo electronico.
- Subir un comprobante de inscripción o documento con fecha dentro del año lectivo.
- Esperar la verificación y activación del plan gratuito.
Universidades incluidas en el programa
En el formulario de verificación, Google incorporó a todas las facultades e institutos de la Universidad Nacional de Tucumán, incluyendo el Instituto Superior de Música y la Escuela Técnica Vial Manuel Belgrano. También figuran la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) y la Universidad San Pablo-T (USP-T).
Esto significa que los alumnos de esas instituciones pueden hacer una solicitud y acceder al beneficio, siempre que presenten una constancia de inscripción o un documento académico válido.