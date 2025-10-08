Cómo acceder al plan Google AI Pro gratis si estudiás en una universidad de la provincia

Google anunció dos programas para acercar sus herramientas de inteligencia artificial (IA) a estudiantes. Por un lado, lanzó Google AI Plus, una membresía de bajo costo que permite acceder a funciones avanzadas del modelo Gemini. Por el otro, ofrece un año gratuito del plan AI Pro a estudiantes universitarios mayores de 18 años de la Argentina, Chile y Perú.