Lluvia de meteoritos Dracónidas 2025: ¿cuándo es y cómo verla desde Argentina?

Estas provienen del cometa 21P/Giacobini-Zinner y reciben su nombre porque parecen emanar de la constelación de Draco (el Dragón). En su trayectoria alrededor del Sol, el cometa forma un anillo o estela de escombros al dispersar una nube de fragmentos y polvo. Es al atravesar este rastro de restos cometarios que la Tierra se encuentra con la lluvia: los fragmentos ingresan a gran velocidad en nuestra atmósfera y la fricción con el aire provoca que se calcinen, creando los destellos luminosos visibles como meteoros.