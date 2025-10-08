Lluvia de meteoritos Dracónidas 2025: ¿cuándo es y cómo verla desde Argentina?

Una de las dos lluvias de estrellas de octubre son las Dracónidas, un fenómeno astronómico en el que una serie de "estrellas fugaces" cruzan el firmamento, llevando a muchos a buscar el momento y la forma de presenciarlo. ¿Cuándo será visible desde Argentina y qué se debe tener en cuenta para observarlo?
Estas provienen del cometa 21P/Giacobini-Zinner y reciben su nombre porque parecen emanar de la constelación de Draco (el Dragón). En su trayectoria alrededor del Sol, el cometa forma un anillo o estela de escombros al dispersar una nube de fragmentos y polvo. Es al atravesar este rastro de restos cometarios que la Tierra se encuentra con la lluvia: los fragmentos ingresan a gran velocidad en nuestra atmósfera y la fricción con el aire provoca que se calcinen, creando los destellos luminosos visibles como meteoros.
Cuándo es la lluvia de meteoritos Dracónidas 2025
Según el sitio Time and Date, la lluvia de meteoritos Dracónidas está activa desde el 6 de octubre y se extiende hasta el 10 de octubre. El momento pico de esta se da este miércoles 8 de octubre, en el cual se podrá ver la mayor cantidad de estrellas fugaces. La actividad podría llegar hasta entre 150 y 400 meteoros por hora en esta fecha.
Por otro lado, para ver este evento es fundamental que el cielo despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en la noche del miércoles puede que esté nublado en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
¿Cómo ver la lluvia de meteoritos Dracónidas 2025 desde Argentina?
A continuación, algunas recomendaciones para ver la lluvia de meteoritos Dracónidas:
- Consultar el pronóstico del tiempo local:
Es necesario confirmar que habrá las condiciones adecuadas para la noche de observación de lluvia de meteoros.
- Buscar un lugar apartado para observar:
Debe ser lejos de las luces de la ciudad. Una vez en el lugar óptimo, los ojos pueden tardar de 15 a 20 minutos en acostumbrarse a la oscuridad. Evitar el uso de linternas o luces blancas intensas que puedan afectar la adaptación visual nocturna.
- Observar el cielo con paciencia y atención:
Una vez encontrado el sitio de observación, lo mejor es tumbarse en el suelo y mirar al cielo. Lo mejor es encontrar el radiante del cometa de donde se originan los meteoritos, aunque pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Cuanto más alto esté el radiante sobre el horizonte, más meteoros se verán. Para encontrarlo, se puede usar una aplicación de astronomía con un mapa interactivo.
- Tener paciencia y tiempo:
Se debe esperar al menos 30 minutos para que los ojos se ajusten a la oscuridad y luego hay que dedicar al menos una hora o más a la observación para aumentar las chances de ver meteoros.