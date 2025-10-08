Eva Soriano se sincera en ‘La Revuelta’ y acaba riendo de sí misma: “Me ha dado mucho calor y mucho bochorno”

La presentadora Eva Soriano visitó el programa La Revuelta, junto a su compañero Aníbal Gómez, para promocionar el nuevo concurso de La 1, Cuánto, cuánto, cuánto, que se estrenará el sábado 11 de octubre a las 22:35 horas.
Durante la entrevista, Soriano protagonizó uno de los momentos más divertidos y espontáneos del programa, al responder con total naturalidad a una de las preguntas más comprometidas: el número de relaciones sexuales que había tenido en el último mes.
“Solo puedo dar pajas”: el momento más espontáneo de Eva Soriano
Entre risas, la humorista confesó que está en una etapa de redescubrimiento personal, tras haber puesto fin recientemente a una relación de once años. “He estado muchos años con mi expareja, y ahora estoy encontrándome... en un momento bueno”, dijo con su característico sentido del humor.
Cuando llegó la pregunta sobre su actividad sexual, Soriano se mostró divertida, pero algo incómoda:
“Antes no me daba apuro porque estaba con la misma persona, pero ahora me da cierto reparo porque me piso cosas… solo puedo dar pajas”, bromeó entre risas, mientras se trababa intentando salir del paso.
“Tú misma te estás metiendo en este jardín”
Ante la situación, el presentador David Broncano intervino con ironía: “Tú misma te estás metiendo en este jardín... podrías haber dicho siete, por ejemplo, y sin embargo estás aquí contando toda tu vida”.
El intercambio provocó carcajadas entre los presentes y entre el público. Soriano, entre risas y un visible rubor, comentó:
“Me estoy autodescubriendo, hay que descubrirse bien... estoy sudando bastante.”
“Me ha dado mucho calor y mucho bochorno”
Finalmente, Soriano cerró el tema asegurando que el momento le había generado cierta vergüenza:
“Me ha dado mucho calor y mucho bochorno, porque esto lo va a ver él y va a ser terrible. Estoy pasando un bochorno innecesario.”
Con su característico desparpajo, la presentadora se ganó una vez más al público, mostrando su autenticidad y sentido del humor, incluso en los momentos más comprometidos.
Próximo estreno: Cuánto, cuánto, cuánto
Eva Soriano y Aníbal Gómez presentarán próximamente en La 1 el concurso Cuánto, cuánto, cuánto, donde los participantes deberán adivinar medidas, pesos y dimensiones de distintos objetos usando solo su intuición.
El programa promete una combinación de humor, ritmo y curiosidades, con el sello característico de la televisión de entretenimiento de RTVE.