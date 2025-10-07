Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles: besos en un auto y gestos de complicidad ante las cámaras

Con una sonrisa ante las cámaras, Wanda se subió a una camioneta donde la aguardaba Martín Migueles. Fue entonces cuando sorprendió a todos con una actitud que dejó en evidencia su romance: la conductora saludó al empresario con un beso, y luego se recostó sobre él para susurrarle algo al oído, en un gesto de total complicidad.