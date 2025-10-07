Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles: besos en un auto y gestos de complicidad ante las cámaras

Después de una intensa jornada de grabación para la próxima temporada de MasterChef Celebrity, Wanda Nara terminó su día laboral sin imaginar que un notero la esperaba para hacerle algunas preguntas. Sin embargo, lejos de detenerse a hablar con la prensa, la mediática decidió ponerle punto final a las especulaciones sobre su vida sentimental.
Con una sonrisa ante las cámaras, Wanda se subió a una camioneta donde la aguardaba Martín Migueles. Fue entonces cuando sorprendió a todos con una actitud que dejó en evidencia su romance: la conductora saludó al empresario con un beso, y luego se recostó sobre él para susurrarle algo al oído, en un gesto de total complicidad.
Las imágenes fueron difundidas por el programa Desayuno Americano (América), que mostró el momento exacto en el que la pareja se deja ver por primera vez en público. Ante la sorpresa del notero, este se acercó al lado del conductor del vehículo para intentar dialogar con Migueles, pero el empresario, visiblemente incómodo, solo alcanzó a saludar tímidamente antes de encender el motor y alejarse.
Una relación que ya no se oculta
El romántico episodio llega apenas unos días después de que se filtraran las primeras fotos de Wanda y Martín abrazados en un shopping de Nordelta, confirmando que el vínculo avanza a paso firme. En las redes sociales circularon varias imágenes donde se los ve caminando de la mano y compartiendo gestos de cariño.
El periodista Ángel de Brito fue uno de los primeros en publicar la foto de la pareja, tomada del brazo mientras paseaban junto a una de las hijas de Wanda. “Estaban juntos caminando por el centro de Nordelta”, detalló Gustavo Méndez en el programa Mujeres argentinas (eltrece), y agregó con contundencia: “Ya no se ocultan”.
El vínculo entre la conductora y el empresario se habría afianzado en las últimas semanas, luego de compartir distintos momentos íntimos y familiares. Según Méndez, “habían hecho un asado con Maxi (López), y Martín la acompañó a los Premios Martín Fierro, quedándose en las habitaciones del hotel cinco estrellas de Puerto Madero”.
Un gesto romántico que enamoró a Wanda
A través de sus redes sociales, Wanda también mostró el detalle que Martín Migueles tuvo por el Día de la Primavera: no solo le envió flores amarillas a ella, sino también a todas las mujeres de su familia. La mediática compartió las imágenes del obsequio en sus historias, acompañadas de una enigmática letra “M”, en clara referencia a su nueva pareja.
Con besos frente a cámara, escapadas románticas y muestras de cariño en redes sociales, Wanda Nara y Martín Migueles ya no disimulan su relación. La historia que comenzó en silencio hoy se consolida a la vista de todos, marcando una nueva etapa en la vida sentimental de la empresaria.