Secciones
EspectáculosFamosos

Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles: besos en un auto y gestos de complicidad ante las cámaras

La conductora fue captada a los besos con el empresario a la salida de una grabación de MasterChef Celebrity. Aunque él se mostró incómodo ante los micrófonos, ella ya no se oculta.

Wanda Nara estaría de novia con Miguel Migueles Wanda Nara estaría de novia con Miguel Migueles
Hace 1 Hs

Después de una intensa jornada de grabación para la próxima temporada de MasterChef Celebrity, Wanda Nara terminó su día laboral sin imaginar que un notero la esperaba para hacerle algunas preguntas. Sin embargo, lejos de detenerse a hablar con la prensa, la mediática decidió ponerle punto final a las especulaciones sobre su vida sentimental.

Con una sonrisa ante las cámaras, Wanda se subió a una camioneta donde la aguardaba Martín Migueles. Fue entonces cuando sorprendió a todos con una actitud que dejó en evidencia su romance: la conductora saludó al empresario con un beso, y luego se recostó sobre él para susurrarle algo al oído, en un gesto de total complicidad.

Las imágenes fueron difundidas por el programa Desayuno Americano (América), que mostró el momento exacto en el que la pareja se deja ver por primera vez en público. Ante la sorpresa del notero, este se acercó al lado del conductor del vehículo para intentar dialogar con Migueles, pero el empresario, visiblemente incómodo, solo alcanzó a saludar tímidamente antes de encender el motor y alejarse.

Una relación que ya no se oculta

El romántico episodio llega apenas unos días después de que se filtraran las primeras fotos de Wanda y Martín abrazados en un shopping de Nordelta, confirmando que el vínculo avanza a paso firme. En las redes sociales circularon varias imágenes donde se los ve caminando de la mano y compartiendo gestos de cariño.

El periodista Ángel de Brito fue uno de los primeros en publicar la foto de la pareja, tomada del brazo mientras paseaban junto a una de las hijas de Wanda. “Estaban juntos caminando por el centro de Nordelta”, detalló Gustavo Méndez en el programa Mujeres argentinas (eltrece), y agregó con contundencia: “Ya no se ocultan”.

Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles: besos en un auto y gestos de complicidad ante las cámaras

El vínculo entre la conductora y el empresario se habría afianzado en las últimas semanas, luego de compartir distintos momentos íntimos y familiares. Según Méndez, “habían hecho un asado con Maxi (López), y Martín la acompañó a los Premios Martín Fierro, quedándose en las habitaciones del hotel cinco estrellas de Puerto Madero”.

Un gesto romántico que enamoró a Wanda

A través de sus redes sociales, Wanda también mostró el detalle que Martín Migueles tuvo por el Día de la Primavera: no solo le envió flores amarillas a ella, sino también a todas las mujeres de su familia. La mediática compartió las imágenes del obsequio en sus historias, acompañadas de una enigmática letra “M”, en clara referencia a su nueva pareja.

Con besos frente a cámara, escapadas románticas y muestras de cariño en redes sociales, Wanda Nara y Martín Migueles ya no disimulan su relación. La historia que comenzó en silencio hoy se consolida a la vista de todos, marcando una nueva etapa en la vida sentimental de la empresaria.

Temas Wanda Nara
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro: Aguante la televisión

Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro: "Aguante la televisión"

Así luce el hijo de Ricky Martin a los 17 años: debutó en el escenario y conquistó al público

Así luce el hijo de Ricky Martin a los 17 años: debutó en el escenario y conquistó al público

¿Romance entre Martín Salwe y Julieta Poggio?: habrían pasado la noche juntos después de los Martín Fierro

¿Romance entre Martín Salwe y Julieta Poggio?: habrían pasado la noche juntos después de los Martín Fierro

Se conoció cómo es el perfil de Fede Bal en una app de citas: “La usa cuando viaja”

Se conoció cómo es el perfil de Fede Bal en una app de citas: “La usa cuando viaja”

Selfie al desnudo: Ricky Martin dejó ver su impecable físico en una atrevida publicación en Instagram

Selfie al desnudo: Ricky Martin dejó ver su impecable físico en una atrevida publicación en Instagram

Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo
2

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
3

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
4

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”
5

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal
6

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal

Más Noticias
Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal

Investigan si la comisionada de Las Cejas usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

La verdadera historia de Adeline Watkins, la mujer que dijo haber amado a Ed Gein durante 20 años

La verdadera historia de Adeline Watkins, la mujer que dijo haber amado a Ed Gein durante 20 años

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

Comentarios