Qué significa la hoja verde en Google Maps y cómo usarla

La app incorpora esta función para que elijas rutas que generan menos emisiones y cuidan el medio ambiente.

Hace 10 Min

Muchas personas con smartphone tienen descargado Google Maps, la aplicación que permite calcular trayectos en auto, transporte público, bicicleta o caminando. Es una herramienta casi indispensable, no solo por la precisión de sus mapas, sino también porque brinda estimaciones de tiempo y alternativas para llegar a destino.

En los últimos meses, varios usuarios notaron una novedad: una pequeña hoja verde que aparece junto al reloj que marca la duración de un viaje. 

Como suele ocurrir con los cambios en las apps más populares, las dudas no tardaron en llegar. Muchos se preguntan si se trata de una nueva aplicación, función o simplemente se trata de un nuevo diseño.

Qué significa la hoja verde que aparece en Google Maps

Según explican desde la plataforma, "la hoja verde indica la ruta que, dentro de las posibles, consume menos nafta o gasoil y genera una menor huella de carbono". Es decir, no siempre será la opción más rápida, pero sí la más amigable con el medio ambiente.

Por ejemplo, si dos caminos hacia el mismo destino tienen tiempos de viaje similares, uno con pendientes pronunciadas y otro más parejo, Google Maps puede marcar el segundo con la hoja verde. Aunque tarde unos minutos más, esa elección ayuda a "ahorrar combustible y reducir emisiones".

