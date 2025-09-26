Google lanzó "Search Live": de esta manera podés conversar en vivo con el buscador

Google avanza a pasos agigantados con las innovaciones en su buscador, y su última incorporación promete revolucionar la manera en que navegamos por internet. La compañía estrenó "Search Live", un nueva función que permite mantener conversaciones en vivo con el buscador.
En un intento por hacer la navegación por internet más multimodal, Google hizo debutar a su nueva app, capaz de interactuar con el usuario, tener una conversación con el modo IA, compartir la señal en vivo de la cámara y conectar con enlaces para hacer una búsqueda más detallada y avanzada.
Search Live fue lanzada oficialmente solamente en Estados Unidos y solamente está disponible directo desde la aplicación de Google sin necesidad de registrarse a través de Search Labs. Esta función ya había sido presentada por la compañía en junio, como parte del reciente modo IA.
¿Cómo funciona Google “Search Live”?
Según detallaron desde la página oficial de la empresa, para utilizar esta función, los usuarios deberán entrar a la app de Google, tanto en Android como en iOS. Para usarla, los usuarios tocan el nuevo icono "Live" debajo de la barra de búsqueda. Desde allí, pueden hacer preguntas en voz alta y, opcionalmente, activar la cámara. Google afirma que la Búsqueda responderá en tiempo real e incluirá enlaces web cuando sea necesario.
También se encuentra integrada a Google Lens, sólo debés seleccionar la opción "En vivo" en la parte inferior de la pantalla. Compartir la cámara estará habilitado por defecto, para que puedas conversar al instante sobre lo que veas.
La función, impulsada por una versión personalizada del chatbot Gemini de Google , puede ejecutarse en segundo plano mientras otras aplicaciones están abiertas. Google destacó usos que van desde la ayuda en viajes hasta la resolución de problemas.
El lanzamiento de Search Live sigue el plan de Google de hacer que la búsqueda sea más multimodal al combinar texto, voz e imágenes en un solo flujo.