Secciones
SociedadTecnología

Google lanzó "Search Live": de esta manera podés conversar en vivo con el buscador

La compañía estrenó su más novedosa función, donde los usuarios podrán interactuar en tiempo real durante sus búsquedas.

Google Search Live ya está disponible en el buscador. Google "Search Live" ya está disponible en el buscador.
Hace 12 Min

Google avanza a pasos agigantados con las innovaciones en su buscador, y su última incorporación promete revolucionar la manera en que navegamos por internet. La compañía estrenó "Search Live", un nueva función que permite mantener conversaciones en vivo con el buscador.

El Modo IA de Google ya está disponible en España: cómo funciona y qué puedes hacer con él

El Modo IA de Google ya está disponible en España: cómo funciona y qué puedes hacer con él

En un intento por hacer la navegación por internet más multimodal, Google hizo debutar a su nueva app, capaz de interactuar con el usuario, tener una conversación con el modo IA, compartir la señal en vivo de la cámara y conectar con enlaces para hacer una búsqueda más detallada y avanzada.

Search Live fue lanzada oficialmente solamente en Estados Unidos y solamente está disponible directo desde la aplicación de Google sin necesidad de registrarse a través de Search Labs. Esta función ya había sido presentada por la compañía en junio, como parte del reciente modo IA.

¿Cómo funciona Google “Search Live”?

Según detallaron desde la página oficial de la empresa, para utilizar esta función, los usuarios deberán entrar a la app de Google, tanto en Android como en iOS. Para usarla, los usuarios tocan el nuevo icono "Live" debajo de la barra de búsqueda. Desde allí, pueden hacer preguntas en voz alta y, opcionalmente, activar la cámara. Google afirma que la Búsqueda responderá en tiempo real e incluirá enlaces web cuando sea necesario.

También se encuentra integrada a Google Lens, sólo debés seleccionar la opción  "En vivo" en la parte inferior de la pantalla. Compartir la cámara estará habilitado por defecto, para que puedas conversar al instante sobre lo que veas.

La función, impulsada por una versión personalizada del chatbot Gemini de Google , puede ejecutarse en segundo plano mientras otras aplicaciones están abiertas. Google destacó usos que van desde la ayuda en viajes hasta la resolución de problemas.

El lanzamiento de Search Live sigue el plan de Google de hacer que la búsqueda sea más multimodal al combinar texto, voz e imágenes en un solo flujo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
NotebookLM convierte tus apuntes en recursos lúdicos que facilitan el estudio

NotebookLM convierte tus apuntes en recursos lúdicos que facilitan el estudio

Revolución no es re-evolución: por qué el razonamiento computacional es un cambio de especie

Revolución no es re-evolución: por qué el razonamiento computacional es un cambio de especie

LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover

LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover

Lo más popular
Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años
1

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
2

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos
3

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
4

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
5

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”
6

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Más Noticias
Club San Jorge crece en Tucumán

Club San Jorge crece en Tucumán

Cuánto costará el iPhone 17 y cuáles son sus diferencias con el iPhone 16

Cuánto costará el iPhone 17 y cuáles son sus diferencias con el iPhone 16

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Daniela Celis dio nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina: Seguimos rezando

Daniela Celis dio nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina: "Seguimos rezando"

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

¿Por qué es importante hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia durante la primavera?

¿Por qué es importante hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia durante la primavera?

Cartas de lectores: Flores robadas en la primera cuadra de la peatonal Congreso

Cartas de lectores: Flores robadas en la primera cuadra de la peatonal Congreso

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Comentarios