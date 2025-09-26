Google lanzó "Search Live": de esta manera podés conversar en vivo con el buscador

¿Cómo funciona Google “Search Live”?

Según detallaron desde la página oficial de la empresa, para utilizar esta función, los usuarios deberán entrar a la app de Google, tanto en Android como en iOS. Para usarla, los usuarios tocan el nuevo icono "Live" debajo de la barra de búsqueda. Desde allí, pueden hacer preguntas en voz alta y, opcionalmente, activar la cámara. Google afirma que la Búsqueda responderá en tiempo real e incluirá enlaces web cuando sea necesario.