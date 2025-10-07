La Superluna de Octubre iluminará el cielo este martes: a qué hora y cómo verla en Chile

Este tipo de evento ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra. En esta ocasión, habrá una pequeña diferencia, ya que el perigeo se producirá el miércoles 8 de octubre, un día después de la fase llena. Aun así, la Luna se mostrará casi completa y resplandeciente durante la noche del martes, ofreciendo un espectáculo visible a simple vista.