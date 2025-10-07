Secciones
La Superluna de Octubre iluminará el cielo este martes: a qué hora y cómo verla en Chile

El fenómeno astronómico coincidirá parcialmente con el perigeo lunar, cuando el satélite se ubique a unos 359.965 kilómetros de la Tierra.

El cielo ofrecerá un espectáculo imperdible este martes 7 de octubre, cuando tenga lugar la primera Superluna del año 2025, un fenómeno astronómico que permitirá ver a nuestro satélite natural más grande y brillante de lo habitual.

Este tipo de evento ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra. En esta ocasión, habrá una pequeña diferencia, ya que el perigeo se producirá el miércoles 8 de octubre, un día después de la fase llena. Aun así, la Luna se mostrará casi completa y resplandeciente durante la noche del martes, ofreciendo un espectáculo visible a simple vista.

De acuerdo con National Geographic, el 7 de octubre la Luna alcanzará su brillo máximo (100%) y estará a poco más de 361.000 kilómetros de la Tierra. Luego, el 8 de octubre, cuando se ubique en su punto más cercano (359.965 km), brillará un 96%.

En algunos países del hemisferio norte, la Superluna podrá observarse desde la madrugada del 6 de octubre, mientras que en el hemisferio sur el mejor momento para disfrutarla será la noche del martes 7, a partir de las 20.40, cuando comience a elevarse sobre la cordillera.

El fenómeno se extenderá hasta cerca de las 7 de la mañana del miércoles, momento en que el satélite se ocultará. Durante ese lapso, la Luna se apreciará un 6,6% más grande y un 13% más brillante de lo normal, según los cálculos de NatGeo.

Cuándo serán las próximas Superlunas del año

La NASA informó que este fenómeno volverá a repetirse en dos oportunidades más durante 2025: el 5 de noviembre y el 4 de diciembre, fechas en las que el cielo volverá a iluminarse con nuevas Superlunas.

