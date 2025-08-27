Se cumplen 21 años de la semifinal que cambió la historia del básquet argentino

La Generación Dorada sigue marcando el pulso de la memoria deportiva argentina. Un 27 de agosto de 2004, en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Atenas, la Selección de Rubén Magnano logró lo impensado: derrotar al equipo de Estados Unidos, plagado de estrellas de la NBA, por 89 a 81. Ese triunfo abrió las puertas a la final frente a Italia y, poco después, a la histórica consagración olímpica.