"La mejor noche de mi vida": el conmovedor llanto de Nicki Nicole en vivo

Durante la interpretación de “Parte de mí,” la cantante no pudo contener las lágrimas y dejó que cada una recorriera su rostro. Se la observó con un sobrio vestido negro, intentando contener el llanto mientras la orquesta seguía tocando. Entre sollozos sinceros, la artista agradeció el cariño de su público: "Gracias de corazón. No saben lo que emociona a uno y lo que es estar en casa“. La intérprete de “Ojos verdes” escribió más tarde que sigo procesando lo vivido y que jamás olvidará la velada.