Aryna Sabalenka sufrió más de lo esperado en su debut en el Wuhan Open

Ya en el tercero, impuso su jerarquía. Un quiebre en el primer juego marcó el rumbo de una remontada que selló tras casi dos horas de partido, alcanzando su 18° victoria consecutiva en Wuhan, un torneo que ganó en todas sus participaciones (2018, 2019 y 2024). “Sabía que después de ese pequeño descanso no sería tan fácil recuperar mi ritmo. Estoy muy contenta de haber encontrado mi juego en el segundo set y haber dado un paso adelante”, declaró luego.