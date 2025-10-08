Aryna Sabalenka sufrió más de lo esperado en su debut en el Wuhan Open

La número uno del mundo volvió al circuito con más sobresaltos de los esperados. Aryna Sabalenka, reciente campeona del US Open, debutó en el WTA 1000 de Wuhan con una trabajada victoria por 4-6, 6-3 y 6-1 ante la eslovaca Rebecca Sramkova. Fue su primer partido tras renunciar la semana pasada al torneo de Pekín, y el arranque estuvo lejos de ser sencillo.
La bielorrusa cedió el primer set entre errores y desconexiones, mientras su rival, número 68 del ranking, aprovechaba cada oportunidad para golpear primero. Sin embargo, Sabalenka logró recomponerse a tiempo. Rompió el servicio de Sramkova en el cuarto juego del segundo parcial y, con más ritmo e intensidad, llevó el duelo al set decisivo.
Ya en el tercero, impuso su jerarquía. Un quiebre en el primer juego marcó el rumbo de una remontada que selló tras casi dos horas de partido, alcanzando su 18° victoria consecutiva en Wuhan, un torneo que ganó en todas sus participaciones (2018, 2019 y 2024). “Sabía que después de ese pequeño descanso no sería tan fácil recuperar mi ritmo. Estoy muy contenta de haber encontrado mi juego en el segundo set y haber dado un paso adelante”, declaró luego.
Su próximo desafío será ante la rusa Liudmila Samsonova, cabeza de serie número 16, que venció a la campeona del Abierto de Australia 2020, Sofia Kenin, por 3-6, 6-3 y 6-1.
En la misma jornada, Coco Gauff arrasó a Moyuka Uchijima (6-1, 6-0), Jessica Pegula sufrió para eliminar a Hailey Baptiste (6-4, 4-6, 7-6), mientras que Ekaterina Alexandrova, Belinda Bencic y Magdalena Frech también avanzaron a la siguiente ronda.