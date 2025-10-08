Secciones
SociedadClima y ecología

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

Conocé las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas.

Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h en dos provincias Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h en dos provincias
Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes vientos en dos provincias para este miércoles 8 de octubre. Este tipo de alertas advierten sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Por otro lado, la provincia de Santa Cruz está en alerta amarilla por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 40 cm, que pueden ser superados en forma puntual en la zona cordillerana durante todo el día.

Alerta por vientos: las zonas afectadas

Naranja:

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h en: Chubut (desde la madrugada hasta la tarde) y Santa Cruz (en la tarde).

Amarilla:

El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h: norte de Chubut (en la tarde), sur de Chubut (en la madrugada, mañana y noche), norte de Santa Cruz (en la madrugada, mañana y noche) y sur de Santa Cruz (desde la madrugada hasta la tarde).

Tardes de verano entre jueves y sábado en el resto del país

El flujo de aire del sector norte favorecerá una rápida recuperación de las temperaturas con el transcurso de la semana. En particular el jueves, se hará notar con máximas entre 30° y 33° en el oeste del NEA, el este y sur de las provincias del NOA, las provincias mediterráneas de Córdoba y Santiago del Estero y Cuyo.

El viernes, desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta el norte del país presentará máximas superiores a los 29°, llegando a valores entre 35° y 37° en las provincias mediterráneas y el este del NOA.

El sábado, todo el centro y norte del país tendrá temperaturas cálidas a muy calurosas, y sobre sectores de Formosa, Santiago del Estero, Córdoba y el Litoral, se registrarán máximas entre 37° y 40°, disminuyendo entre 5° y 10° el domingo, con el pasaje de un frente frío y la llegada de las lluvias, mientras que en la zona central, el descenso será de hasta 15°.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta naranja por vientos fuertes: ¿qué provincias que están en riesgo?

Alerta naranja por vientos fuertes: ¿qué provincias que están en riesgo?

Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

El NOA bajo alerta meteorológica amarilla por vientos de hasta 90 km/h

El NOA bajo alerta meteorológica amarilla por vientos de hasta 90 km/h

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

Lo más popular
Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
1

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”
2

La calle 24 de Septiembre iba a ser avenida y terminó en “serrucho”

Mirando más allá del 26
3

Mirando más allá del 26

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi
4

Debate de candidatos a intendente: abundaron las críticas por el deterioro de Alberdi

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria
5

Breves de la economía: modifican el régimen de recaudación bancaria

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada
6

Entre el salvataje y una metamorfosis acelerada

Más Noticias
El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Rollitos rellenos de atún: una cena fácil, sin harina y sin horno

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Facundo Ale fue capturado en la frontera con Santiago del Estero

Comentarios