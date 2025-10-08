Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por fuertes vientos en dos provincias para este miércoles 8 de octubre. Este tipo de alertas advierten sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Por otro lado, la provincia de Santa Cruz está en alerta amarilla por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 40 cm, que pueden ser superados en forma puntual en la zona cordillerana durante todo el día.
Alerta por vientos: las zonas afectadas
Naranja:
El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h en: Chubut (desde la madrugada hasta la tarde) y Santa Cruz (en la tarde).
Amarilla:
El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h: norte de Chubut (en la tarde), sur de Chubut (en la madrugada, mañana y noche), norte de Santa Cruz (en la madrugada, mañana y noche) y sur de Santa Cruz (desde la madrugada hasta la tarde).
Tardes de verano entre jueves y sábado en el resto del país
El flujo de aire del sector norte favorecerá una rápida recuperación de las temperaturas con el transcurso de la semana. En particular el jueves, se hará notar con máximas entre 30° y 33° en el oeste del NEA, el este y sur de las provincias del NOA, las provincias mediterráneas de Córdoba y Santiago del Estero y Cuyo.
El viernes, desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta el norte del país presentará máximas superiores a los 29°, llegando a valores entre 35° y 37° en las provincias mediterráneas y el este del NOA.
El sábado, todo el centro y norte del país tendrá temperaturas cálidas a muy calurosas, y sobre sectores de Formosa, Santiago del Estero, Córdoba y el Litoral, se registrarán máximas entre 37° y 40°, disminuyendo entre 5° y 10° el domingo, con el pasaje de un frente frío y la llegada de las lluvias, mientras que en la zona central, el descenso será de hasta 15°.