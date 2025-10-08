Alerta naranja por fuertes vientos de hasta 120 km/h: ¿qué zonas deberán extremar los cuidados?

El sábado, todo el centro y norte del país tendrá temperaturas cálidas a muy calurosas, y sobre sectores de Formosa, Santiago del Estero, Córdoba y el Litoral, se registrarán máximas entre 37° y 40°, disminuyendo entre 5° y 10° el domingo, con el pasaje de un frente frío y la llegada de las lluvias, mientras que en la zona central, el descenso será de hasta 15°.