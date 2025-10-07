Secciones
El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

La sensación térmica fue de 8 °C. La nubosidad sería baja. El pronóstico.

MUCHO SOL. Este martes el cielo estará despejado y la temperatura comenzará a subir hasta el fin de semana. MUCHO SOL. Este martes el cielo estará despejado y la temperatura comenzará a subir hasta el fin de semana. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 25 Min

El calor poco a poco volverá a sentirse en Tucumán y para hoy se espera cielo mayormente despejado y una temperatura máxima de 25 °C, según los informes del pronóstico del tiempo. La amplitud térmica sería de al menos 10 °C, por lo que muchos de los abrigos matinales volverán debajo de los brazos. 

El martes comenzó con una nubosidad cercana al 30%, que irá disminuyendo con el paso de las horas. La humedad relativa fue del 60%, mientras que los vientos fueron moderados del sector noroeste. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la temperatura mínima fue de 10 °C, mientras que la sensación térmica llegó a 8 °C. 

Luego de una mañana fresca y que obligó a llevar abrigos algo más que livianos, se espera que el sol caliente para llegar al mediodía con una temperatura de 23 °C y con un cielo completamente despejado. La humedad descenderá hasta alcanzar el 25%, mientras que los vientos serán del sector noreste. 

Los momentos más calurosos del martes serán durante la siesta y la tarde, cuando el sol siga brillando en el cielo y la temperatura alcance su máxima de 25 °C. La sensación térmica pordría llegar hasta los 28 °C y la humedad sería de apenas un 20%. 

El SMN anuncia para la noche cielo despejado y una temperatura que caerá hasta los 14 °C. La humedad se mantendrá en torno al 40% y los vientos serán suaves desde el sector norte. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del SMN para el miércoles se espera una nubosidad casi nula, con una mínima de 11 °C y una máxima de 26 °C mientras que para el jueves la máxima subirá hasta los 31 °C. 

El viernes el cielo continuará despejado, mientras que la mínima sería de 14 °C y la máxima de 34 °C, en el día más caluroso de la semana. Para el fin de semana se anticipa algo de nubosidad, mínimas de al menos 18 °C y máximas que superarán los 32 °C. 

