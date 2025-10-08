El Papa sostiene que hay una masacre en Gaza

Pero Parolin sí había expresado un fuerte rechazo a las acciones de Hamas, cuando le preguntaron cómo recuerda aquel momento. “Repito lo que dije en aquellos días: el ataque terrorista perpetrado por Hamas y otras milicias contra miles de israelíes e inmigrantes residentes, muchos de ellos civiles, que se disponían a celebrar el día de Simjat Torá, fue inhumano e injustificable”, dijo. Y agregó: “La Santa Sede expresó inmediatamente su total condena, pidiendo la inmediata liberación de los rehenes y expresando su cercanía a las familias afectadas durante el ataque terrorista. Hemos rezado y seguimos haciéndolo, al igual que seguimos pidiendo el fin de esta perversa espiral de odio y violencia que corre el riesgo de arrastrarnos a un abismo sin retorno”.