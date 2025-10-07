A dos años del ataque que desató la Guerra de Gaza: cronología y consecuencias

El sábado 7 de octubre de 2023, un grupo de terroristas armados de la agrupación Hamás irrumpió en una fiesta electrónica en Israel perpetrando una de las más sangrientas masacres de los últimos años. El ataque reinició el conflicto que lleva siglos en la Franja de Gaza y la matanza iniciada por Israel en respuesta a la ofensiva fue catalogada como un crimen de lesa humanidad por diversas fuentes internacionales vinculadas a la protección de derechos humanos.