Alex Caniggia se sacó los tatuajes de la cara y es tendencia por su cambio de look

El escandalo entre Alex Caniggia y la madre de su hijo, Melody Luz

El escándalo se originó cuando la bailarina Melody Luz lamentó en redes sociales el cierre de su marca de ropa, calificando la situación de "insostenible" debido a las dificultades de emprender en Argentina. Poco después, su pareja, Alex Caniggia, publicó fotos de su nuevo y extravagante auto de lujo, presumiendo con el mensaje: "Solo millos, 0KM gracias a mí, obvio. Trabajen gente, la regla número uno es ser millo en la vida". Este contraste no pasó inadvertido y fue rápidamente tildado de "patético" por programas de televisión y comentado masivamente en redes sociales.