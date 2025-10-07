Alex Caniggia se sacó los tatuajes de la cara y es tendencia por su cambio de look

Alex Caniggia sorprendió a sus seguidores en redes sociales al documentar un notable cambio corporal, se sometió a un proceso para remover varios de sus tatuajes, enfocándose en los de su rostro. Específicamente, el mediático eliminó los tatuajes que tenía en la frente y en los pómulos, además de trabajar en varios diseños que cubrían su antebrazo y mano.
Este proceso de remoción ha sido compartido por Caniggia en sus historias de Instagram, donde se lo vio junto al profesional que realizó el trabajo en su piel. Al mostrar los resultados, el mediático expresó su satisfacción y autoconfianza con una frase concisa: "Estoy en mi prime," indicando que se encuentra en su mejor momento personal y físico tras esta transformación.
La rotación de los tatuajes de Alex Caniggia: salen algunos, y vienen otros
El hijo de Claudio Caniggia tomó la gran desición de cambiar los tatuajes, removió los de su cara y la manga de uno de sus brazos. Sin embargo, no se quedará ahi su plan estetico: en historias de Instagram habló de que planea hacer una segunda manga cuando su brazo se recupere de la intervención.
“Gente, le mandamos láser. Le mandé en la cara, como ya saben ustedes que me los estoy sacando. Y esta manga afuera porque se viene una nueva manga”, aclaró, en referencia al brazo. Luego agregó "Pintó. Hoy hay plan solapa. Me vine al Súper. Obvio, ¡toda! Me gustan estos planes de venir al súper solo. Son buenos, eh".
El escandalo entre Alex Caniggia y la madre de su hijo, Melody Luz
El escándalo se originó cuando la bailarina Melody Luz lamentó en redes sociales el cierre de su marca de ropa, calificando la situación de "insostenible" debido a las dificultades de emprender en Argentina. Poco después, su pareja, Alex Caniggia, publicó fotos de su nuevo y extravagante auto de lujo, presumiendo con el mensaje: "Solo millos, 0KM gracias a mí, obvio. Trabajen gente, la regla número uno es ser millo en la vida". Este contraste no pasó inadvertido y fue rápidamente tildado de "patético" por programas de televisión y comentado masivamente en redes sociales.
Ante la ola de críticas, Melody Luz se vio obligada a aclarar la situación económica con Alex. La bailarina compartió un mensaje de una seguidora que criticaba a su marido por ser millonario y no ayudarla. Melody reaccionó de inmediato, explicando que "con su plata que haga lo que quiera" y enfatizando que en sus emprendimientos invierte ella misma. Con firmeza, expuso que seguirá trabajando "sin pedirle nada a nadie" para poder relanzar su marca en el futuro.