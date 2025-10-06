“Quieren beneficiar a Alcaraz y Sinner”: Alexander Zverev explotó contra la ATP por las superficies del circuito

Zverev denunció la “homogeneización” de las pistas rápidas, que en Shanghái pasaron de un índice de velocidad de 42,4 a 34,8, y aseguró que esa tendencia perjudica a jugadores como él. “Odio que todas las pistas sean iguales. Sé que los directores de los eventos importantes van en esa dirección porque quieren que Jannik y Carlos tengan un buen desempeño y lleguen a la final”, lanzó en su entrevista a pie de pista.