“Quieren beneficiar a Alcaraz y Sinner”: Alexander Zverev explotó contra la ATP por las superficies del circuito

El Masters 1000 de Shanghái se convirtió en el escenario del último estallido mediático de Alexander Zverev. Tras superar al francés Valentin Royer por 6-4 y 6-4 y avanzar a los octavos de final, el alemán dejó de lado el tono diplomático y apuntó directo contra la organización de los torneos. Según él, existe una maniobra para favorecer a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la búsqueda de finales “a medida” para las nuevas estrellas del circuito.
Zverev denunció la “homogeneización” de las pistas rápidas, que en Shanghái pasaron de un índice de velocidad de 42,4 a 34,8, y aseguró que esa tendencia perjudica a jugadores como él. “Odio que todas las pistas sean iguales. Sé que los directores de los eventos importantes van en esa dirección porque quieren que Jannik y Carlos tengan un buen desempeño y lleguen a la final”, lanzó en su entrevista a pie de pista.
El germano se sumó así a la tesis de Roger Federer, quien hace unas semanas había cuestionado que el tenis actual se juega de manera muy similar en casi todas las superficies. Sin embargo, mientras el suizo se limitó a un diagnóstico técnico, Zverev transformó la crítica en acusación, insinuó un “trato de favor” para Alcaraz y Sinner y puso en duda el mérito de sus resultados.
Más allá de la controversia, los números marcan la realidad: Alcaraz y Sinner se repartieron los últimos ocho Grand Slams y desplazaron a Novak Djokovic como grandes dominadores del circuito. Zverev, que en 2019 perdió la final de Shanghái ante Daniil Medvedev y sigue sin títulos de Grand Slam, atraviesa un año irregular y su explosiva declaración reaviva el debate sobre si el tenis actual está diseñado para las nuevas figuras o si, simplemente, las jóvenes estrellas se adaptaron mejor que nadie.