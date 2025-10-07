La película de terror que arrasa en tendencias: su protagonista es un perro

La pelicula Good Boy, que desarrolla una trama de horror desde el punto de vista de un perro, se transformó en un fenómeno viral. Este proyecto del director Ben Leonberg representa una curiosidad en el cine de terror porque subvierte el enfoque tradicional de la película. La intención busca concentrar la atención en un protagonista atípico: Indy, un retriever capaz de sentir la existencia de espíritus.