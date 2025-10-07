Secciones
La película de terror que arrasa en tendencias: su protagonista es un perro

El protagonista más atípico: Indy, un retriever capaz de sentir la existencia de espíritus.

Hace 1 Hs

La pelicula Good Boy, que desarrolla una trama de horror desde el punto de vista de un perro, se transformó en un fenómeno viral. Este proyecto del director Ben Leonberg representa una curiosidad en el cine de terror porque subvierte el enfoque tradicional de la película. La intención busca concentrar la atención en un protagonista atípico: Indy, un retriever capaz de sentir la existencia de espíritus.

El cineasta Ben Leonberg utiliza la perspectiva de un animal como eje narrativo de la historia, lo cual constituye un movimiento arriesgado. Indy es simplemente un perro leal, activo y adorable de su raza, sin capacidades especiales ni atributos humanos. Esta elección particular, aunque difícil de replicar, diferencia la película en un mercado saturado de producciones similares.

La economía del terror canino

Good Boy asombra por su duración exacta de setenta y tres minutos, impidiendo que la tensión se disipe. El relato se mantiene gracias a la mirada de Indy, un observador aterrorizado dispuesto a proteger a su amo.

Esta contención de recursos impide que el filme pierda su foco en explicaciones innecesarias. La cinta logra profundizar en la idea de lo desconocido usando una premisa común, reconocible por cualquier persona con mascotas.

Inversión de roles y percepción

El guion explora una situación compleja que inevitablemente empeora desde el principio. Todd (Shane Jensen), propietario de Indy, padece una grave enfermedad que lo obliga a mudarse a la antigua casa familiar, desvencijada y rodeada de recuerdos oscuros. Esta decisión abre una serie de sucesos donde lo sobrenatural se mezcla con lo cotidiano, vistos por los ojos vigilantes del can.

La película maneja la atmósfera de forma elegante, haciendo evidente que algo acecha en la oscuridad desde los primeros minutos. Indy detecta la anomalía inicialmente: una figura se esconde detrás del vehículo. Esta inversión de papeles transforma al perro en un héroe que posee más sentido común que su propio amo Todd.

