Secciones
Mundo

Top 10 películas más vistas en Prime Video España hoy

Su catálogo de películas, que combina producciones originales, cine independiente y éxitos de Hollywood, se renueva constantemente y marca tendencia entre los suscriptores.

Top 10 películas más vistas en Prime Video España hoy
Hace 1 Hs

Prime Video continúa consolidándose como uno de los grandes competidores en la guerra del streaming en España. Su catálogo de películas, que combina producciones originales, cine independiente y éxitos de Hollywood, se renueva constantemente y marca tendencia entre los suscriptores.

El top 10 de películas más vistas en Prime Video España a cierre del 1 de octubre revela el interés de los espectadores en géneros tan diversos como la acción, la comedia romántica, la animación, los thrillers y hasta los documentales.

Top de películas más populares hoy en Prime Video España

Bailarina

La producción surcoreana se mantiene en el primer puesto. Jun Jong-seo interpreta a una guardaespaldas que arriesga todo en una peligrosa misión de venganza.

El gran viaje de tu vida (A Big Bold Beautiful Journey)

Con Margot Robbie y Colin Farrell, esta cinta de aventura y fantasía se ubica en la segunda posición, conquistando al público español con su historia de encuentros inesperados.

Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones

La adaptación cinematográfica del mítico juego de rol se coloca en el tercer lugar, combinando humor, acción y fantasía.

Riesgo bajo cero: venganza (Ice Road: Vengeance)

El thriller de Liam Neeson llega al cuarto puesto con una historia de supervivencia en Nepal.

Darkland: The Return

El cine danés se hace presente con este drama criminal lleno de venganza e infiltraciones.

Transformers: El despertar de las bestias

Los Autobots y Maximals siguen conquistando a los fans en esta nueva entrega de la saga, ubicada en el sexto lugar.

Compañía de ladrones (The Company of Thieves)

Una historia de atracos y persecuciones ocupa la séptima posición.

Fierce Town

Cine histórico épico que retrata las invasiones mongolas en Europa durante el siglo XIII.

Misión: Imposible – Sentencia mortal (Parte 1)

La más reciente entrega de la saga con Tom Cruise escala al noveno lugar.

María Montessori (La nouvelle femme)

El cine europeo se suma al top con esta biografía inspiradora sobre la pionera de la educación moderna.

Prime Video: un competidor en crecimiento en España

Con más de 200 millones de usuarios en el mundo, Prime Video se ha convertido en un servicio de streaming clave en España, donde ofrece tanto producciones originales como títulos adquiridos. Entre sus puntos fuertes destacan los estrenos de Amazon Studios, sus franquicias de éxito como El Señor de los Anillos o Fast & Furious, y su capacidad para posicionar cintas de diferentes géneros en los primeros lugares del ranking diario.


Este listado refleja cómo la audiencia española sigue diversificando su consumo audiovisual, oscilando entre el blockbuster hollywoodense, el thriller asiático y el cine europeo con sello de autor.

Temas EspañaPrime Video
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

No vas a podrás levantarte del sillón: la miniserie española basada en hechos reales que arrasa en Netflix

Polémica en España por un campamento de verano con duchas mixtas: los organizadores defienden la propuesta

Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

España estrenará el DNI digital para votar: ya no hará falta llevar el documento físico

España estrenará el DNI digital para votar: ya no hará falta llevar el documento físico

Lluvias extremas en España: Valencia en nivel rojo, vuelos cancelados y miles de alumnos sin clase

Lluvias extremas en España: Valencia en nivel rojo, vuelos cancelados y miles de alumnos sin clase

Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
4

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco
5

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
6

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Más Noticias
Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Comentarios