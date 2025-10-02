Top 10 películas más vistas en Prime Video España hoy

Prime Video: un competidor en crecimiento en España

Con más de 200 millones de usuarios en el mundo, Prime Video se ha convertido en un servicio de streaming clave en España, donde ofrece tanto producciones originales como títulos adquiridos. Entre sus puntos fuertes destacan los estrenos de Amazon Studios, sus franquicias de éxito como El Señor de los Anillos o Fast & Furious, y su capacidad para posicionar cintas de diferentes géneros en los primeros lugares del ranking diario.