Top 10 películas más vistas en Prime Video España hoy

Prime Video continúa consolidándose como uno de los grandes competidores en la guerra del streaming en España. Su catálogo de películas, que combina producciones originales, cine independiente y éxitos de Hollywood, se renueva constantemente y marca tendencia entre los suscriptores.
El top 10 de películas más vistas en Prime Video España a cierre del 1 de octubre revela el interés de los espectadores en géneros tan diversos como la acción, la comedia romántica, la animación, los thrillers y hasta los documentales.
Top de películas más populares hoy en Prime Video España
Bailarina
La producción surcoreana se mantiene en el primer puesto. Jun Jong-seo interpreta a una guardaespaldas que arriesga todo en una peligrosa misión de venganza.
El gran viaje de tu vida (A Big Bold Beautiful Journey)
Con Margot Robbie y Colin Farrell, esta cinta de aventura y fantasía se ubica en la segunda posición, conquistando al público español con su historia de encuentros inesperados.
Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones
La adaptación cinematográfica del mítico juego de rol se coloca en el tercer lugar, combinando humor, acción y fantasía.
Riesgo bajo cero: venganza (Ice Road: Vengeance)
El thriller de Liam Neeson llega al cuarto puesto con una historia de supervivencia en Nepal.
Darkland: The Return
El cine danés se hace presente con este drama criminal lleno de venganza e infiltraciones.
Transformers: El despertar de las bestias
Los Autobots y Maximals siguen conquistando a los fans en esta nueva entrega de la saga, ubicada en el sexto lugar.
Compañía de ladrones (The Company of Thieves)
Una historia de atracos y persecuciones ocupa la séptima posición.
Fierce Town
Cine histórico épico que retrata las invasiones mongolas en Europa durante el siglo XIII.
Misión: Imposible – Sentencia mortal (Parte 1)
La más reciente entrega de la saga con Tom Cruise escala al noveno lugar.
María Montessori (La nouvelle femme)
El cine europeo se suma al top con esta biografía inspiradora sobre la pionera de la educación moderna.
Prime Video: un competidor en crecimiento en España
Con más de 200 millones de usuarios en el mundo, Prime Video se ha convertido en un servicio de streaming clave en España, donde ofrece tanto producciones originales como títulos adquiridos. Entre sus puntos fuertes destacan los estrenos de Amazon Studios, sus franquicias de éxito como El Señor de los Anillos o Fast & Furious, y su capacidad para posicionar cintas de diferentes géneros en los primeros lugares del ranking diario.
Este listado refleja cómo la audiencia española sigue diversificando su consumo audiovisual, oscilando entre el blockbuster hollywoodense, el thriller asiático y el cine europeo con sello de autor.