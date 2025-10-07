Vouchers Educativos: cuánto cobro en octubre de 2025 y cierre de inscripciones

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, abona todos los meses el Voucher Educativo, una cuota que se otorga a las familias con hijos menores de 18 años que asisten en instituciones educativas públicas de gestión privada. En octubre, se pagarán entre $24.880 y $51.960, dependiendo del nivel que curse cada estudiante.
Aunque diferentes portales de noticias dieron las indicaciones para hacer la inscripción al programa de Vouchers Educativos, la convocatoria cerró en mayo de este año. Es decir que los beneficiarios son únicamente quienes hayan logrado cargar sus datos y hayan recibido la aprobación del ministerio.
Vouchers Educativos: ¿cuánto pagan en octubre?
El programa otorga pagos de hasta el 50% del valor mensual de las cuotas de las instituciones. El monto que se paga se asigna según la ubicación y el nivel educativo de los estudiantes. En la provincia de Buenos Aires, los valores de referencia para colegios con 80% de subvención estatal son:
- Nivel secundario: hasta el 50% de $51.960.
- Nivel primario: hasta el 50% de $45.890.
En las instituciones con 100% de aporte estatal:
- Nivel secundario: hasta el 50% de $27.430.
- Nivel primario: hasta el 50% de $24.880.
Reclamo por la falta de pago de los Vouchers Educativos
A fines de septiembre, una gran cantidad de usuarios hicieron reclamos en redes sociales por la falta del pago del Voucher Educativo del mes. Las quejas se publicaron tanto en X como en Facebook y en ellas se denunciaron demoras en la acreditación de la cuota de septiembre.
El beneficio consiste en un monto mensual por cada estudiante de nivel inicial, primario o secundario. En 2024, el plan asistió a 833.211 alumnos con un promedio de $10.648 por mes, principalmente en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
En 2025, la inscripción estuvo abierta entre el 21 de abril y el 16 de mayo, con un total de 620.331 solicitudes, una cifra menor a la de 2024. El resultado de la postulación puede consultarse en la plataforma oficial del programa con usuario de Mi Argentina. En caso de rechazos por motivos académicos, los responsables pueden presentar un reclamo en línea, mientras que los rechazos por razones socioeconómicas no admiten revisión. Ante dudas, la Secretaría habilitó el correo oficial: voucherseducativos@educacion.gob.ar.