Vouchers Educativos: cuánto cobro en octubre de 2025 y cierre de inscripciones

En 2025, la inscripción estuvo abierta entre el 21 de abril y el 16 de mayo, con un total de 620.331 solicitudes, una cifra menor a la de 2024. El resultado de la postulación puede consultarse en la plataforma oficial del programa con usuario de Mi Argentina. En caso de rechazos por motivos académicos, los responsables pueden presentar un reclamo en línea, mientras que los rechazos por razones socioeconómicas no admiten revisión. Ante dudas, la Secretaría habilitó el correo oficial: voucherseducativos@educacion.gob.ar.