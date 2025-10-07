Secciones
Un dietista revela los productos de Mercadona cargados de grasas saludables que deberías incluir en tu dieta

Desde el aguacate hasta el aceite de oliva, descubre cuáles son los productos de Hacendado que recomiendan los expertos.

Hace 29 Min

Cuando se habla de alimentación saludable, muchas personas piensan en dietas estrictas o platos aburridos. Sin embargo, el dietista Sergi Pérez, conocido en redes sociales por sus consejos de nutrición deportiva, ha demostrado que comer sano también puede ser delicioso y accesible. En su más reciente visita a Mercadona, el especialista compartió con sus seguidores una selección de productos ricos en grasas saludables que forman parte de una dieta equilibrada y beneficiosa para el organismo.

Los productos de Mercadona ricos en grasas saludables

Pérez publicó un vídeo en Instagram titulado “Grasas saludables en Mercadona”, en el que recorre los pasillos de la cadena valenciana y selecciona sus favoritos de la marca Hacendado. Su objetivo: mostrar que mantener una alimentación equilibrada no implica renunciar al sabor ni a la variedad.

Entre sus recomendaciones destacan varios tipos de quesos que pueden incluirse fácilmente en el día a día: Feta, Mozarella, Ricotta, de cabra y cremoso. Todos ellos aportan proteínas y grasas saludables que contribuyen al buen funcionamiento del organismo.

En cuanto a las proteínas, el dietista sugiere incorporar salmón ahumado, huevos camperos y hamburguesas de lomo, tres opciones que combinan versatilidad y valor nutricional.

Tampoco falta el aguacate, ya sea en su formato natural o como guacamole Hacendado, un clásico entre los productos saludables de Mercadona. Para los momentos entre comidas, Pérez recomienda elaborar meriendas equilibradas con nueces pecanas, yogur griego o chocolate negro al 99%, todos ellos ricos en grasas buenas y antioxidantes.

Por su parte, en el apartado de aceites, el experto apuesta por el aceite de oliva virgen extra en aerosol y el aceite de coco, ambos compatibles con una dieta balanceada. Y si se busca una alternativa a las mantequillas tradicionales, las versiones de tahini o cacahuete 100% natural son ideales para sumar energía de forma saludable.

Beneficios de las grasas saludables

El dietista explica que las grasas saludables son esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo. Ayudan a proteger la salud cardiovascular, a modular los procesos inflamatorios y a favorecer la absorción de vitaminas liposolubles como la A, D, E y K.

Asimismo, Pérez señala que cada fuente aporta beneficios distintos:

- El aguacate contiene ácido oleico, que contribuye a reducir el colesterol malo.

- Los frutos secos y las semillas de chía aportan omega 3, 6 y 9, esenciales para el cerebro y las articulaciones.

- El aceite de oliva virgen extra ofrece grasas monoinsaturadas y polifenoles, que combaten la oxidación celular.

Comer bien sin complicarse: la filosofía de Mercadona y Hacendado

Mercadona sigue ampliando su catálogo de productos saludables, adaptándose a las necesidades de quienes buscan comer mejor sin gastar de más. Los productos Hacendado recomendados por el dietista Sergi Pérez demuestran que una dieta equilibrada puede ser práctica, sabrosa y asequible, siempre que se elijan los ingredientes adecuados.

Con esta guía, los consumidores pueden transformar su compra semanal en una oportunidad para cuidar la salud y disfrutar de cada plato, apostando por grasas que nutren el cuerpo y benefician al corazón.

