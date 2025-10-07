Un dietista revela los productos de Mercadona cargados de grasas saludables que deberías incluir en tu dieta

Cuando se habla de alimentación saludable, muchas personas piensan en dietas estrictas o platos aburridos. Sin embargo, el dietista Sergi Pérez, conocido en redes sociales por sus consejos de nutrición deportiva, ha demostrado que comer sano también puede ser delicioso y accesible. En su más reciente visita a Mercadona, el especialista compartió con sus seguidores una selección de productos ricos en grasas saludables que forman parte de una dieta equilibrada y beneficiosa para el organismo.