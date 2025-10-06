Tensión en el edificio de Jean Paul Pineda: vecinos denuncian peleas, ruidos y agresiones

La situación en el edificio donde reside Jean Paul Pineda ha generado alarma entre los vecinos, quienes denunciaron disturbios y violencia protagonizados por el exfutbolista y su pareja.
Según el periodista Gino Costa, se escucharon “relaciones sexuales escandalosas” y se encontró el celular de Valentina destruido en el pasillo, lo que ha dejado a los residentes “desesperados”.
Costa también relató que la mujer habría ingresado al departamento de manera encubierta, usando bufandas para ocultar su rostro, ya que existe una prohibición de acercamiento por parte de Jean Paul.
Una vecina comentó que durante la mañana Carabineros acudió al lugar, pero él no les abría la puerta. “El papá dijo que vivía con él. Lo vi un día y después no lo vi más”, señaló.
Otra vecina agregó: “Ha sido terrible, nosotros trabajamos, él no, va a tener que estar todo el día en la casa. Ayer no dormí nada y todavía él estaba carreteando. Ya estamos chatos, cansados de esto”.
“Están peleando brígido… él echándola del departamento y ella resistiéndose, hasta que comencé a escuchar ruidos de golpes”, relató otro residente, que prefirió mantener su identidad en reserva.
Antecedentes de agresión
El mismo vecino recordó episodios previos de agresividad de Jean Paul Pineda, especialmente cuando compartía el departamento con su expareja Faloon Larraguibel. “Cada vez que Jean Paul está en el departamento pasa algo. Cuando él vivía con Faloon y se tenía que quedar con sus hijos, él los trataba pésimo”, indicó.
Agregó que el exfutbolista gritaba a sus hijos: “callate”, “déjame trabajar que no puedo hablar por teléfono”. Según los vecinos, Jean Paul ha mostrado comportamiento agresivo con otros residentes, incluyendo conserjes y una vecina, lo que refuerza la percepción de que es violento.