Entrenar estos músculos olvidados de la pierna es la clave para un cuerpo sin dolor

No es necesario ser un atleta para sufrir las consecuencias; la especialista Dana Santas explicó a CNN News que los trabajadores de oficina que pasan mucho tiempo sentados suelen desarrollar aductores tensos y débiles. Esto contribuye a la rigidez de la cadera, problemas posturales y distensiones de espalda. Los aductores no trabajan de forma aislada, sino que están integrados al núcleo y al suelo pélvico, por lo que si fallan, todo el sistema se compromete, creando tensiones en la espalda baja y reduciendo la eficiencia del movimiento.