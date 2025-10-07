El curioso posteo de Franco Colapinto con una sugerente canción de Ricardo Arjona

Aun así, superó nuevamente a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 19º. En una escudería hundida en el fondo del campeonato, Colapinto se mantiene como el punto luminoso de un proyecto que no termina de despegar. Antes del GP, una entrevista viral ya había generado simpatía: cuando le preguntaron qué canción escucharía en loop, mencionó dos de Arjona —entre ellas, Historia de un taxi—, lo que sus fans tomaron con humor tras la carrera.