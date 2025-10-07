Secciones
El curioso posteo de Franco Colapinto con una sugerente canción de Ricardo Arjona

El argentino sorprendió con su elección tras un mal resultado en Singapur. La canción se volvió viral y sus fans la interpretaron como un mensaje encubierto sobre Alpine.

Hace 1 Hs

La noche en Singapur dejó a Franco Colapinto con sensaciones encontradas. Después de una gran largada que lo llevó a ganar tres posiciones, el argentino no logró sostener el ritmo y terminó 16º en el Gran Premio. Pese a su esfuerzo, el rendimiento del Alpine A525 volvió a ser un obstáculo imposible de disimular.

Tras la carrera, Colapinto compartió su frustración en redes. “Otro día difícil, dando todo siempre, pero las cosas no salen. A seguir empujando, ya vendrá alguna buena”, escribió en Instagram junto a la canción Historia de un taxi, de Ricardo Arjona, un detalle que no pasó inadvertido entre sus seguidores. El tema se volvió tendencia y generó bromas por la coincidencia con el pobre rendimiento del auto.

Más allá del resultado, el bonaerense protagonizó algunos pasajes destacados, especialmente con los neumáticos medios, que le permitieron mantenerse competitivo durante buena parte de la carrera. Sin embargo, el déficit del Alpine volvió a marcar la diferencia. “El auto es el gran límite para luchar por puntos”, reconoció el piloto de 22 años.

Aun así, superó nuevamente a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 19º. En una escudería hundida en el fondo del campeonato, Colapinto se mantiene como el punto luminoso de un proyecto que no termina de despegar. Antes del GP, una entrevista viral ya había generado simpatía: cuando le preguntaron qué canción escucharía en loop, mencionó dos de Arjona —entre ellas, Historia de un taxi—, lo que sus fans tomaron con humor tras la carrera.

Un presente complicado y una gira decisiva

Con 20 carreras completadas y sin puntos, el argentino sigue sumando experiencia. Aunque se fue con bronca, logró cumplir su meta personal: quedar por delante de su compañero tanto en clasificación como en carrera. Mientras Alpine continúa en el último puesto de constructores, Colapinto intentará reencontrarse con un buen resultado en el tramo americano del calendario, que incluye Austin, México, Brasil y Las Vegas.

