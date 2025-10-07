EPOF: dictarán una serie de talleres para conocer las enfermedades poco frecuentes

ALAPA es una organización civil sin fines de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las persoans con enfermedades genéticas, raras, crónicas, discapacitantes o sin diagnóstico y de sus familias. Su tarea se centra en acompañar, informar, orientar y empoderar a los pacientes, promoviendo el acceso equitativo a la salud, a los tratamientos y al diagnóstico oportuno en todo el país.