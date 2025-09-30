Día de la Hipertensión Intracraneal Idiopática, la enfermedad que simula ser un tumor

Se caracteriza, principalmente, por generar un fuerte dolor de cabeza y síntomas que simulan los mismos que produce un tumor, sin que este esté presente. Las mujeres son más afectadas que los hombres, en especial las que transitan la edad fértil entre los 20 y 40 años y tienen sobrepeso u obesidad. Existen casos de niños que tienen HII, pero es menos frecuente en bebés.