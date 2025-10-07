El deseo de Facundo Buonanotte: “La Selección es la prioridad siempre, quiero demostrar que estoy a la altura”

Su deseo de regresar al equipo nacional está directamente vinculado a su presente en Inglaterra. Tras su paso por el Leicester City y el Brighton, el futbolista decidió aceptar el reto de sumarse al Chelsea, donde buscará consolidarse pese a la dura competencia interna. “Uno no puede decir que no a un club tan grande. Quiero tener este reto para poder demostrar que estoy a la altura y seguir mejorando”, explicó.