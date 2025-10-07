El deseo de Facundo Buonanotte: “La Selección es la prioridad siempre, quiero demostrar que estoy a la altura”

Facundo Buonanotte atraviesa una etapa clave en su carrera. El mediocampista argentino, hoy en el Chelsea de Inglaterra, tiene un objetivo muy claro: volver a vestir la camiseta de la Selección. El exjugador de Rosario Central habló de su anhelo con una mezcla de madurez y determinación.
“La Selección es la prioridad siempre. Es la mejor del mundo y uno sueña desde chico con poder estar ahí”, expresó en declaraciones recientes.
Buonanotte, que se mantiene en el radar de Lionel Scaloni, reconoció que la competencia por un lugar es enorme. “Hay grandísimos jugadores que hacen lo mejor para poder estar convocados. Yo quiero demostrar que tengo condiciones para poder vestir esa camiseta”, afirmó.
Su deseo de regresar al equipo nacional está directamente vinculado a su presente en Inglaterra. Tras su paso por el Leicester City y el Brighton, el futbolista decidió aceptar el reto de sumarse al Chelsea, donde buscará consolidarse pese a la dura competencia interna. “Uno no puede decir que no a un club tan grande. Quiero tener este reto para poder demostrar que estoy a la altura y seguir mejorando”, explicó.
Buonanotte también valoró el vínculo que mantiene con el cuerpo técnico de la Selección. “Cada tanto hablo con ellos. Lo que más destaco es que no solo se habla de fútbol o táctica, sino que te hacen sentir importante, incluso cuando no estás convocado”, reveló el mediocampista, agradecido por la cercanía del grupo de trabajo de Scaloni.
El joven futbolista ya sabe lo que es representar a la Argentina: debutó en 2023, durante un amistoso ante Indonesia, aunque todavía no tuvo su estreno oficial en una competencia. Con ese antecedente y una ambición intacta, Buonanotte busca abrirse camino en la Premier League con la mira puesta en la Albiceleste.
“Trabajo todos los días con la ilusión de volver”, dijo. Y en su voz se percibe el mismo entusiasmo que lo llevó, desde Rosario hasta Londres, a perseguir el sueño que lo conecta con su infancia: volver a vestir la celeste y blanca.