Después de fichar a Alejandro Garnacho, Chelsea busca sumar a otro argentino

Buonanotte fue adquirido en 2023 por Brighton, que pagó cerca de 6 millones de euros por su ficha. Sin embargo, con el arribo de Fabian Hürzeler como entrenador, el mediapunta perdió terreno y quedó relegado de las convocatorias en el inicio de la Premier League. El año pasado ya había tenido que salir cedido a Leicester City, donde completó una campaña positiva: convirtió cinco goles, dio seis asistencias y sumó continuidad, aunque no logró evitar el descenso de los “Foxes”.