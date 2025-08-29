Secciones
Después de fichar a Alejandro Garnacho, Chelsea busca sumar a otro argentino

El club londinense habría llegado a un acuerdo con Brighton por Facundo Buonanotte, de 20 años, surgido en Rosario Central.

REFUERZO JOVEN. El futbolista argentino buscará sumar minutos en Chelsea, que afrontará cuatro competencias en la temporada. REFUERZO JOVEN. El futbolista argentino buscará sumar minutos en Chelsea, que afrontará cuatro competencias en la temporada.
Hace 1 Hs

Chelsea no detiene su marcha en el cierre del mercado europeo. Apenas después de asegurarse la incorporación de Alejandro Garnacho, el conjunto inglés habría acordado la llegada de otro joven argentino: Facundo Buonanotte. El futbolista de 20 años, formado en Rosario Central y con más de 80 partidos en Inglaterra, llegaría a Londres en condición de préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra.

Buonanotte fue adquirido en 2023 por Brighton, que pagó cerca de 6 millones de euros por su ficha. Sin embargo, con el arribo de Fabian Hürzeler como entrenador, el mediapunta perdió terreno y quedó relegado de las convocatorias en el inicio de la Premier League. El año pasado ya había tenido que salir cedido a Leicester City, donde completó una campaña positiva: convirtió cinco goles, dio seis asistencias y sumó continuidad, aunque no logró evitar el descenso de los “Foxes”.

De regreso al Brighton, el panorama no cambió. La dirigencia buscó alternativas y, con varios sondeos en la mesa, Chelsea se movió rápido y habría conseguido cerrar el acuerdo en una operación relámpago.

El equipo dirigido por Enzo Maresca, reciente campeón del Mundial de Clubes y la Conference League, se reforzó con nombres de peso en ofensiva. A las llegadas de Garnacho, Liam Delap, João Pedro, Jamie Bynoe-Gittens y Estêvão, se suman figuras ya consolidadas como Cole Palmer y Pedro Neto. En ese contexto, Buonanotte sabe que no la tendrá sencilla para ganar protagonismo.

De todos modos, la exigencia de disputar cuatro competencias (Premier League, Champions y dos copas locales) abre la puerta para que el argentino pueda sumar minutos y ser una alternativa importante en la rotación de un plantel diseñado para pelear en todos los frentes.

Buonanotte, que debutó en primera con la camiseta de Rosario Central, ya mostró su talento tanto en Brighton como en Leicester. Incluso llegó a tener citaciones a la Selección Argentina bajo la conducción de Lionel Scaloni. Ahora, con su posible desembarco en Stamford Bridge, buscará consolidarse en la élite de Europa, en un equipo que contará con tres compatriotas: Enzo Fernández, Garnacho y él.

El Chelsea se mueve fuerte en el mercado y apuesta al talento argentino para reforzar su proyecto.

