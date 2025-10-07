Viajar por salud: médicos recetan este país como "remedio natural"

Así fue que los creadores de Visit Sweden se apoyaron en cuatro médicos de EE. UU., Reino Unido, Países Bajos y Alemania para identificar cinco actividades en la naturaleza sueca que pueden mejorar tu salud (como baños de bosque, la búsqueda de alimentos y la observación del cielo) y tres hábitos suecos que pueden equilibrar tu vida diaria (como tomar un café tranquilo en una fika o sumergirse en un lago helado después de una sauna). La campaña incluye una serie de estudios respaldados por investigaciones de grupos como la Asociación Americana de Psicología, la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública y la Agencia Europea del Medio Ambiente, y solicitó a la profesora emérita Yvonne Foresell del Instituto Karolinska que verificara de forma independiente cada afirmación.