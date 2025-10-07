Viajar por salud: médicos recetan este país como "remedio natural"

Tal vez lo que le faltaba a tu tratamiento para el resfrío era una escapada a Suecia o al menos, algo de tu salud se vería beneficiada entre las auroras boreales y el paisaje onírico del país nórdico. Esto fue lo que definió una nueva y osada campaña publicitaria que incluye los testimonios de médicos que afirman que este destino es el “antídoto natural" para los malestares de la vida.
El spot de “La receta sueca” sigue la misma lógica que un corto publicitario de algún medicamento genérico, hasta incorporando una receta en formato PDF descargable que insta a los “pacientes” a llevar este documento asus médicos y solicitar una visita a Suecia para que se la prescriban.
“La receta sueca”, el ingenioso spot publicitario
Recetas e incluso “efectos secundarios” se incluyen en el nuevo spot publicitario de Suecia, la nueva iniciativa turística del país que se lanzó a fin del mes pasado y tiene como objetivo impulsar los viajes al país nórdico resaltando el aporte al bienestar de este país. En la campaña se advierte cómo explorar la vasta naturaleza de la nación nórdica y adoptar la cultura sueca puede mejorar su bienestar, y se apoya en la ciencia para defender su caso.
“La receta sueca” parece una mezcla entre un evocador anuncio de viajes moderno y la promoción de un sanatorio tradicional. "¿Sabías que Suecia es el primer país del mundo donde los médicos pueden recetar?", pregunta una mujer con bata blanca y un estetoscopio colgado del cuello, de pie frente a una cordillera nevada. "Porque Suecia está llena de actividades que te hacen sentir bien", añade con tono serio. Mientras aúlla una ráfaga de viento helado, la cámara se aleja para revelar que está medio sumergida en un lago congelado.
El apoyo de la ciencia
Ya la Organización Mundial de la Salud había advertido que una mayor exposición a la naturaleza ayuda a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo general, mejorar la función cognitiva y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.
Así fue que los creadores de Visit Sweden se apoyaron en cuatro médicos de EE. UU., Reino Unido, Países Bajos y Alemania para identificar cinco actividades en la naturaleza sueca que pueden mejorar tu salud (como baños de bosque, la búsqueda de alimentos y la observación del cielo) y tres hábitos suecos que pueden equilibrar tu vida diaria (como tomar un café tranquilo en una fika o sumergirse en un lago helado después de una sauna). La campaña incluye una serie de estudios respaldados por investigaciones de grupos como la Asociación Americana de Psicología, la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública y la Agencia Europea del Medio Ambiente, y solicitó a la profesora emérita Yvonne Foresell del Instituto Karolinska que verificara de forma independiente cada afirmación.
En la conclusión de la campaña, el spot incluye hasta un fragmento de “efectos secundarios” sumamente ingenioso. Al mejor estilo de los créditos finales de un medicamento genérico, en “La receta sueca” una voz en off lee rápidamente una larga lista de posibles consecuencias de unas vacaciones en Suecia, incluyendo: "una repentina apreciación de los pinos y ganas de abrazarlos, una sobredosis de endorfinas por arándanos, dormir tan bien que te sientes como una persona completamente nueva, adicción al agua del grifo y desorientación al encontrar transporte público en funcionamiento".