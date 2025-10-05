Top 5: los mejores destinos de Chile para viajar en octubre y disfrutar la primavera al aire libre

Uno de los principales atractivos de Arica son sus playas, como El Laucho y La Lisera, las cuales son perfectas para ir de paseo y disfrutar de preciosos atardeceres. Además, la ciudad también cuenta con otros atractivos interesantes, como el famoso Morro de Arica, desde donde se tienen lindas vistas de la ciudad, la Península del Alacrán, el Museo de Sitio Colón 10, el Museo del Mar y la Catedral de San Marcos.