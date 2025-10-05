Con la primavera en pleno apogeo, octubre se consagra como el mes ideal para quienes buscan sol y actividades al aire libre en Chile. Las agradables temperaturas de la estación son la excusa perfecta para planificar una escapada que combine naturaleza y cultura.
Un plan imperdible es recorrer los valles vitivinícolas del país, que en esta época ofrecen un clima perfecto para disfrutar de sus paisajes. Si buscas aprovechar el décimo mes del año para explorar los mejores destinos nacionales, sigue leyendo para descubrir estas y otras opciones de viaje en Chile.
Top 5: los mejores destinos de Chile para viajar en octubre y disfrutar la primavera al aire libre
Isla de Pascua
Aunque este es un destino que resulta atractivo durante todo el año, la primavera es una temporada especialmente buena para visitar la Isla de Pascua, ya que el clima es agradable, hay menos turistas que en verano y menos lluvias que en invierno.
Sin duda, Isla de Pascua o Rapa Nui es un sitio que cuenta con numerosas bondades, por lo que es considerada uno de los destinos estrella de Chile. Uno de los aspectos más destacados de este territorio es su riqueza arqueológica. En la isla se pueden ver casi mil moais, además de restos de viviendas, lugares de cultivo y varios elementos que dan cuenta de la cultura local.
Rapa Nui también destaca por su belleza natural, ya que tiene playas paradisíacas, bonitos miradores naturales y sorprendentes volcanes. Debido a esto, la isla es un excelente lugar para hacer diferentes actividades al aire libre, como trekking, snorkel, buceo, cabalgatas y paseos en bote.
Huasco y el Parque Nacional Llanos de Challe
Actualmente, es el momento ideal para viajar al norte de Chile y disfrutar de un sorprendente espectáculo natural, el Desierto Florido, el cual tiene su epicentro en la Región de Atacama.
Este fenómeno, en que el desierto se cubre de flores, sólo ocurre en los años en que hay lluvias suficientes para permitir la germinación de las semillas. Además, es un espectáculo efímero que sólo dura unas semanas.
Para disfrutar del Desierto Florido, una buena alternativa es viajar hasta la localidad costera de Huasco, la cual se encuentra a cerca de 30 km del Parque Nacional Llanos de Challe que es uno de los mejores lugares para apreciar este fenómeno.
Valle de Cachapoal
La primavera es una buena estación para una escapada a alguno de los valles vitivinícolas de nuestro país, y una muy buena alternativa a poca distancia de Santiago es el Valle de Cachapoal, también conocido como Cuenca de Rancagua.
Este valle de la Región de O’Higgins es un destino ideal para los amantes de los vinos, pero también para quienes busquen un destino tranquilo y con mucha naturaleza.
Una de las principales actividades para hacer en el valle es visitar diferentes bodegas, ya que en varias hacen recorridos guiados en los que se pueden degustar los exquisitos vinos de la zona.
Arica
La ciudad del extremo norte del país es un excelente destino en cualquier época del año, ya que Arica casi siempre presenta temperaturas agradables. No por nada es conocida como la ciudad de la eterna primavera.
Uno de los principales atractivos de Arica son sus playas, como El Laucho y La Lisera, las cuales son perfectas para ir de paseo y disfrutar de preciosos atardeceres. Además, la ciudad también cuenta con otros atractivos interesantes, como el famoso Morro de Arica, desde donde se tienen lindas vistas de la ciudad, la Península del Alacrán, el Museo de Sitio Colón 10, el Museo del Mar y la Catedral de San Marcos.
Pero los atractivos de este destino no terminan allí, ya que Arica tiene varios atractivos que merecen una visita en los alrededores. Uno de los más populares es el Parque Nacional Lauca, un sitio de gran belleza natural del altiplano de Arica, en donde está el lago Chungará.
Otros lugares que se pueden visitar desde Arica son Putre, el Salar de Surire, las Termas de Polloquere, las Termas de Jurasi, el Valle de Azapa, el Valle de Codpa y la ciudad vecina de Tacna. Todos están a relativamente poca distancia, por lo que son buenos paseos para hacer por el día.
Chiloé
Se trata de un destino perfecto para visitar en Halloween, el archipiélago de Chiloé, un lugar rico en mitos y leyendas que además cuenta con bellos paisajes naturales, una cultura única y deliciosa gastronomía.
Chiloé es un destino que nunca deja de sorprender, ya que cuenta con muchísimos atractivos, por lo que haría falta varias semanas para conocerlos todos. Sin embargo, si no cuentas con tanto tiempo, algunos de los más populares son el Parque Nacional Chiloé, sus iglesias de madera patrimoniales, sus palafitos, la el Muelle de las Almas, el Parque Yayanes, el Parque Tepuhueico, entre varios otros.
Además, en la Isla Grande es posible hacer recorridos nocturnos que llevan a conocer sobre la Recta Provincia y la historia de la brujería en la localidad de Quicaví. Un panorama cultural y muy entretenido que resulta ideal para hacer cerca de Halloween.