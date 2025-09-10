Frenar la violencia juvenil: Suecia busca bajar la edad de imputabilidad de 15 a 13 años

Con el objetivo de enfrentar el creciente reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, el Gobierno de Suecia anunció este miércoles su intención de disminuir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años.
Desde hace más de una década, el país escandinavo ha implementado diversas políticas destinadas a contener la multiplicación de delitos perpetrados por estas redes criminales, principalmente vinculadas al control del mercado de drogas.
“El número de presuntos delitos en los que están implicados menores de 15 años se duplicó en los últimos 10 años. Y los sospechosos de tiroteos mortales son cada vez más jóvenes”, señalaron el Gobierno de coalición de derecha y su aliado de extrema derecha, los Demócratas de Suecia, en un artículo publicado por el diario local Expressen. “Hay que poner fin a esta evolución”, añadieron.
Una problemática creciente: la violencia juvenil
Según explicaron, los adolescentes son reclutados a través de aplicaciones cifradas para cometer delitos a cambio de dinero, lo que permite a los autores evitar ser identificados y aprovechar la ausencia de penas de prisión prolongadas para los jóvenes debido a su edad.
Desde el gobierno confirmaron: “Hemos acordado reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años para algunos delitos graves, como el asesinato y los atentados con explosivos”. La medida tendrá una duración limitada de cinco años, aunque no se precisó la fecha de su entrada en vigor.