Frenar la violencia juvenil: Suecia busca bajar la edad de imputabilidad de 15 a 13 años

“El número de presuntos delitos en los que están implicados menores de 15 años se duplicó en los últimos 10 años. Y los sospechosos de tiroteos mortales son cada vez más jóvenes”, señalaron el Gobierno de coalición de derecha y su aliado de extrema derecha, los Demócratas de Suecia, en un artículo publicado por el diario local Expressen. “Hay que poner fin a esta evolución”, añadieron.