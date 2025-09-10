Secciones
Mundo

Frenar la violencia juvenil: Suecia busca bajar la edad de imputabilidad de 15 a 13 años

El país escandinavo ha implementado diversas políticas destinadas a contener la multiplicación de delitos.

FOTO/LANACION. FOTO/LANACION.
Hace 1 Hs

Con el objetivo de enfrentar el creciente reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, el Gobierno de Suecia anunció este miércoles su intención de disminuir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años. 

Desde hace más de una década, el país escandinavo ha implementado diversas políticas destinadas a contener la multiplicación de delitos perpetrados por estas redes criminales, principalmente vinculadas al control del mercado de drogas.

“El número de presuntos delitos en los que están implicados menores de 15 años se duplicó en los últimos 10 años. Y los sospechosos de tiroteos mortales son cada vez más jóvenes”, señalaron el Gobierno de coalición de derecha y su aliado de extrema derecha, los Demócratas de Suecia, en un artículo publicado por el diario local Expressen. “Hay que poner fin a esta evolución”, añadieron.

Una problemática creciente: la violencia juvenil

Según explicaron, los adolescentes son reclutados a través de aplicaciones cifradas para cometer delitos a cambio de dinero, lo que permite a los autores evitar ser identificados y aprovechar la ausencia de penas de prisión prolongadas para los jóvenes debido a su edad.

Desde el gobierno confirmaron: “Hemos acordado reducir la edad de responsabilidad penal a 13 años para algunos delitos graves, como el asesinato y los atentados con explosivos”. La medida tendrá una duración limitada de cinco años, aunque no se precisó la fecha de su entrada en vigor.

Temas Suecia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza
1

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
2

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
3

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
4

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”
5

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?
6

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

Más Noticias
El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

Pecados capitales del poder

Pecados capitales del poder

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Comentarios