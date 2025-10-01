¿Cuál es la manera correcta de lavar un auto?: podrías estar haciendo las cosas mal

Lavar el auto es una de las tareas más importantes para cualquier propietario de un auto. Para esto, desde TN autos, el periodista Matías Antico realizó un informe sobre la manera correcta de limpiar un vehículo particular.
"Tips de cómo lavar el auto PARA GENTE NORMAL, no maniáticos, obsesivos." Relata el mismo periodista en la leyenda que acompaña el video en la plataforma YouTube, donde aún está disponible. En el video se ve cómo se prepara con unas botas y luego comienza con las explicaciones para el auto.
La manera correcta de lavar un auto
Paso 1: La limpieza debe comenzar siempre desde abajo hacia arriba, ya que las partes inferiores del vehículo son las que acumulan mayor cantidad de tierra y barro. Al humedecer primero estas zonas, se logra que la mugre se ablande y resulte más sencillo retirarla. Mientras se avanza en el proceso, conviene mover lentamente las ruedas para alcanzar el guardabarros con la hidrolavadora, cuidando no dejar el agua demasiado tiempo sobre la pintura para evitar manchas o marcas en la superficie.
Paso 2: Una vez humedecida la parte baja, es momento de aplicar jabón o detergente desengrasante, lo que permitirá desprender la suciedad más difícil. Se recomienda utilizar un balde con agua y una esponja para repasar principalmente las llantas, ya que suelen acumular grasa y polvo de freno. El objetivo de este paso es preparar el resto del vehículo para un lavado más profundo.
Paso 3: Después del enjabonado inicial, corresponde enjuagar bien las partes bajas y continuar con el resto de la carrocería. Este enjuague permite eliminar los residuos de jabón y barro, evitando que se sequen y queden adheridos al auto. A la vez, deja lista la superficie para aplicar el champú en el paso siguiente.
Paso 4: Ahora sí, es momento de enjabonar todo el vehículo con un champú especial para autos, aunque, en caso de no contar con él, también puede usarse champú capilar como alternativa. La idea es cubrir toda la carrocería de espuma para que la limpieza sea pareja y efectiva. Una vez que el auto esté completamente enjabonado, se debe realizar un enjuague general para retirar todos los restos.
Paso 5: Para finalizar, llega el secado, que es una parte clave del proceso. Lo ideal es hacerlo de inmediato, utilizando un trapo de algodón o una toalla especial, ya que esto previene que las gotas de agua dejen marcas sobre la pintura. Un secado rápido garantiza un acabado limpio, uniforme y con brillo.