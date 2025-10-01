Secciones
SociedadActualidad

¿Cuál es la manera correcta de lavar un auto?: podrías estar haciendo las cosas mal

Para esto el periodista Matías Antico realizó un informe sobre la manera correcta de limpiar un vehículo particular.

¿Cuál es la manera correcta de lavar un auto?: podrías estar haciendo las cosas mal
Hace 1 Hs

Lavar el auto es una de las tareas más importantes para cualquier propietario de un auto. Para esto, desde TN autos, el periodista Matías Antico realizó un informe sobre la manera correcta de limpiar un vehículo particular.

La historia de René Bustos (h): de Gerente comercial de autos a pelear por el título mundial de Taekwon-do

La historia de René Bustos (h): de Gerente comercial de autos a pelear por el título mundial de Taekwon-do

"Tips de cómo lavar el auto PARA GENTE NORMAL, no maniáticos, obsesivos." Relata el mismo periodista en la leyenda que acompaña el video en la plataforma YouTube, donde aún está disponible. En el video se ve cómo se prepara con unas botas y luego comienza con las explicaciones para el auto.

La manera correcta de lavar un auto

Paso 1: La limpieza debe comenzar siempre desde abajo hacia arriba, ya que las partes inferiores del vehículo son las que acumulan mayor cantidad de tierra y barro. Al humedecer primero estas zonas, se logra que la mugre se ablande y resulte más sencillo retirarla. Mientras se avanza en el proceso, conviene mover lentamente las ruedas para alcanzar el guardabarros con la hidrolavadora, cuidando no dejar el agua demasiado tiempo sobre la pintura para evitar manchas o marcas en la superficie.

Paso 2: Una vez humedecida la parte baja, es momento de aplicar jabón o detergente desengrasante, lo que permitirá desprender la suciedad más difícil. Se recomienda utilizar un balde con agua y una esponja para repasar principalmente las llantas, ya que suelen acumular grasa y polvo de freno. El objetivo de este paso es preparar el resto del vehículo para un lavado más profundo.

Paso 3: Después del enjabonado inicial, corresponde enjuagar bien las partes bajas y continuar con el resto de la carrocería. Este enjuague permite eliminar los residuos de jabón y barro, evitando que se sequen y queden adheridos al auto. A la vez, deja lista la superficie para aplicar el champú en el paso siguiente.

Paso 4: Ahora sí, es momento de enjabonar todo el vehículo con un champú especial para autos, aunque, en caso de no contar con él, también puede usarse champú capilar como alternativa. La idea es cubrir toda la carrocería de espuma para que la limpieza sea pareja y efectiva. Una vez que el auto esté completamente enjabonado, se debe realizar un enjuague general para retirar todos los restos.

Paso 5: Para finalizar, llega el secado, que es una parte clave del proceso. Lo ideal es hacerlo de inmediato, utilizando un trapo de algodón o una toalla especial, ya que esto previene que las gotas de agua dejen marcas sobre la pintura. Un secado rápido garantiza un acabado limpio, uniforme y con brillo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día del colectivero: la curiosa razón por la que se celebra cada 24 de septiembre

Día del colectivero: la curiosa razón por la que se celebra cada 24 de septiembre

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
4

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
¡Nuevo Sporting Outlet!

¡Nuevo Sporting Outlet!

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios