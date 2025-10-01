¿Cuál es la manera correcta de lavar un auto?: podrías estar haciendo las cosas mal

La manera correcta de lavar un auto

Paso 1: La limpieza debe comenzar siempre desde abajo hacia arriba, ya que las partes inferiores del vehículo son las que acumulan mayor cantidad de tierra y barro. Al humedecer primero estas zonas, se logra que la mugre se ablande y resulte más sencillo retirarla. Mientras se avanza en el proceso, conviene mover lentamente las ruedas para alcanzar el guardabarros con la hidrolavadora, cuidando no dejar el agua demasiado tiempo sobre la pintura para evitar manchas o marcas en la superficie.