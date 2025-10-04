A nuestro planeta le falta un pedazo: “el robo” geológico que hizo que un tercio de la corteza desaparezca

Mediante el análisis de esta "cornucopia de circones", Keller y su equipo descifraron la evolución de la corteza a lo largo de 4400 millones de años. Observaron un enorme cambio geoquímico que coincidió con el supuesto inicio de la Glaciación Global. Este cambio solo puede explicarse si una gran porción de la corteza terrestre se estaba reciclando en nuevos reservorios de magma. Los isótopos de oxígeno confirmaron que la erosión se aplicó a la parte superior de la corteza, la que estaba en contacto con el agua y el hielo, reduciéndola en un promedio de 3.05 a 5 km de profundidad.