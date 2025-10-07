Una actualización que lo cambiará todo: WhatsApp incorpora la traducción en tiempo real

¿Cómo funcionará la traducción en tiempo real?

El procedimiento de traducción será muy sencillo, ya que todo sucederá al interior de la plataforma. Los usuarios solo deberán mantener pulsado el texto, tocar Traducir y seleccionar un idioma, de forma similar a las traducciones de idiomas ya disponibles en iMessage de Apple. Los usuarios de Android también podrán activar las traducciones automáticas para toda una conversación de WhatsApp. "Esperamos que esta función ayude a derribar las barreras lingüísticas y permita a los usuarios conectar más profundamente", afirma Meta en una entrada de blog en la que anuncia el cambio.