La ansiedad afectará a un tercio de la población, pero se puede atenuar su efecto

“Los trastornos de ansiedad son los más comunes entre todos los trastornos psiquiátricos. Alrededor de un tercio de los adultos experimentará uno en algún momento de su vida”, advirtió la psicóloga Rachel Zack Ishikawa. La profesional que sigue los lineamientos de la terapia cognitivo-conductual, busca herramientas prácticas para abordar este desafío. La experiencia clínica con los hallazgos de la investigación reciente sería la combinación para atenuar la crisis.