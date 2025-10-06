Jack Doohan busca su futuro fuera de Alpine y negocia con Haas para 2026

Jack Doohan, piloto australiano, vive un presente cargado de incertidumbre dentro del equipo Alpine. Luego de haber disputado los primeros cinco Grandes Premios de la temporada 2025 en la Fórmula 1, su carrera se estancó tras ser reemplazado por el argentino Franco Colapinto, quien capitalizó rápidamente la oportunidad y complicó aún más su panorama dentro de la escudería francesa.
La caída en Alpine y la irrupción de Colapinto
Doohan inició el año como piloto titular, pero sus flojos resultados lo dejaron en una posición comprometida. El equipo decidió darle lugar a Colapinto, quien desde su debut mostró un rendimiento más competitivo pese a las limitaciones del monoplaza. En cuatro de las últimas cinco clasificaciones, el argentino logró superar a su compañero Pierre Gasly, consolidándose como una de las grandes revelaciones del año.
A diferencia de Doohan, Colapinto no solo se adaptó mejor al auto, sino que también generó una buena imagen puertas adentro de Alpine, hasta el punto de perfilarse como candidato a mantener su asiento en 2026. Mientras tanto, el australiano quedó relegado y sin rodaje desde el Gran Premio de Miami.
La situación de Doohan se agravó con el buen desempeño del estonio Paul Aron, piloto de pruebas de la escudería, quien impresionó en los entrenamientos libres y se posicionó incluso por encima del australiano en la consideración del equipo. Con Colapinto afianzado y Aron en ascenso, el regreso de Doohan a la titularidad en Alpine parece cada vez más lejano.
Un nuevo horizonte: Haas y la Super Fórmula
Ante este escenario, el piloto busca alternativas para mantenerse activo en la pista. Según trascendió, Doohan mantiene negociaciones con Haas para sumarse en 2026 como piloto de reserva. Durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur, su padre, Mick Doohan -leyenda del motociclismo y figura influyente en los paddocks- fue visto reunido con Ayao Komatsu, jefe del equipo estadounidense.
El posible acuerdo incluiría no solo el rol de reserva en la Fórmula 1, sino también la posibilidad de competir en la Super Fórmula japonesa con el apoyo de Toyota. Esta doble vía le permitiría a Doohan conservar ritmo competitivo y seguir vinculado al ecosistema de la categoría.
Haas ve con buenos ojos la incorporación de Doohan por su experiencia reciente en F1 y su perfil técnico. El equipo carece actualmente de una alternativa sólida como tercer piloto, ya que el japonés Ryō Hirakawa, actual reserva, tiene su carrera centrada en el Mundial de Resistencia (WEC). Además, con Ollie Bearman al borde de una sanción por acumulación de penalizaciones, contar con un reemplazante disponible y en forma podría ser clave de cara a la próxima temporada.
Un futuro por definir
Por ahora, el entorno del australiano reconoce que un retorno a Alpine es prácticamente imposible. Las puertas parecen cerrarse en el equipo que apostó por él, pero la posibilidad de reconstruir su carrera en Haas abre un nuevo capítulo.
Doohan, que alguna vez fue considerado una de las grandes promesas de la academia de Alpine, enfrenta un momento decisivo: reinventarse fuera del equipo que lo formó o arriesgarse a quedar fuera del radar de la Fórmula 1. Todo indica que su próximo paso lo llevará a un nuevo destino… y a una nueva oportunidad para demostrar su verdadero potencial.