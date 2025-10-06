Jack Doohan busca su futuro fuera de Alpine y negocia con Haas para 2026

Haas ve con buenos ojos la incorporación de Doohan por su experiencia reciente en F1 y su perfil técnico. El equipo carece actualmente de una alternativa sólida como tercer piloto, ya que el japonés Ryō Hirakawa, actual reserva, tiene su carrera centrada en el Mundial de Resistencia (WEC). Además, con Ollie Bearman al borde de una sanción por acumulación de penalizaciones, contar con un reemplazante disponible y en forma podría ser clave de cara a la próxima temporada.