Franco Colapinto compartió un descanso con el hijo de Flavio Briatore en medio de la incertidumbre en Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto fue visto disfrutando de un descanso en moto de agua junto a Falco Nathan Briatore, hijo del histórico asesor de Alpine, luego de terminar 19º en el Gran Premio de Azerbaiyán. Su futuro en la Fórmula 1 sigue en debate mientras el equipo francés evalúa sus opciones.
Colapinto, oriundo de Pilar, atraviesa un momento de pausa luego de una actuación discreta en Bakú. Su escapada recreativa al agua, acompañado por el joven Briatore, llamó la atención en medio de rumores sobre su continuidad en Alpine.
El contexto deportivo no lo acompaña. Hasta ahora en 2025, ni él ni su compañero Jack Doohan han logrado sumar puntos, y Alpine se ubica en el último puesto del campeonato de constructores. Esa situación acrecienta las dudas sobre si Colapinto mantendrá su lugar en la máxima categoría.
Pero, pese a las críticas, Colapinto permanece en consideración dentro del equipo. Según palabras del propio Flavio Briatore, el argentino es uno de los dos candidatos a quedarse con una butaca en 2026 -junto a Paul Aron, actual piloto reserva-.
El apoyo no es solo interno. Pierre Gasly, piloto principal de Alpine, manifestó que Colapinto “ha demostrado algunas cosas buenas en los últimos dos fines de semana” y lo mencionó como una opción válida para la escudería.
Además, el pilarense ha recibido elogios desde el mundo automovilístico: una leyenda del deporte lo calificó como “un gran piloto”, y un exjefe de escudería respaldó públicamente su candidatura para continuar en la categoría.
Al cierre del 2025, todo parece apuntar a que el tramo final de la temporada será determinante para decidir las dos butacas del próximo año. Con respaldo, elogios y una presencia cercana al entorno del poder en Alpine, Colapinto encara semanas clave de su carrera mientras el reloj avanza hacia el destino de su continuidad.