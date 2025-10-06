Preocupación en Boca: ¿qué se sabe del delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo?

Aunque sigue en contacto permanente con su cuerpo técnico y los jugadores, Russo está de licencia y son Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez quienes asumieron la conducción del plantel. El propio Úbeda fue quien, tras la goleada ante Newell’s, abrió su conferencia de prensa dedicándole el triunfo al DT. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por televisión. Toda la semana estuvimos en su casa y él está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho y queremos que se ponga bien”, expresó visiblemente emocionado.