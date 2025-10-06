Secciones
Preocupación en Boca: ¿qué se sabe del delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo?

El entrenador "xeneize" atraviesa una internación domiciliaria y se mantiene alejado del banco de suplentes. Sus asistentes dirigen al plantel mientras recibe el respaldo público de jugadores y dirigentes.

Hace 13 Min

El triunfo 5-0 de Boca sobre Newell’s en la Bombonera no logró disipar la inquietud que atraviesa al mundo "xeneize" por el estado de salud de Miguel Ángel Russo. El entrenador de 69 años atraviesa una internación domiciliaria en su casa de la Ciudad de Buenos Aires debido a un cuadro de debilidad que lo obligó a ausentarse del banco de suplentes en los dos últimos partidos del Clausura.

Aunque sigue en contacto permanente con su cuerpo técnico y los jugadores, Russo está de licencia y son Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez quienes asumieron la conducción del plantel. El propio Úbeda fue quien, tras la goleada ante Newell’s, abrió su conferencia de prensa dedicándole el triunfo al DT. “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por televisión. Toda la semana estuvimos en su casa y él está al tanto de todas las decisiones. Lo queremos mucho y queremos que se ponga bien”, expresó visiblemente emocionado.

El cuadro de Russo viene de varias semanas complicadas. A fines de agosto estuvo internado por una infección urinaria y atravesó un episodio de deshidratación luego del empate con Central Córdoba. Desde entonces, recibió atención médica en la clínica Fleni y, aunque fue dado de alta, permanece en reposo domiciliario. Su última aparición pública fue el 23 de septiembre, cuando se lo vio en el predio de Ezeiza abrazado con Juan Román Riquelme, imagen que se viralizó en redes.

Hasta el momento, Boca no emitió partes médicos oficiales, lo que alimenta versiones y refuerza la preocupación entre hinchas y dirigentes. La “mesa chica” encabezada por Riquelme decidió ratificar al cuerpo técnico hasta fin de año, independientemente de la presencia o ausencia de Russo en los entrenamientos o en el banco. Por ahora, la prioridad absoluta del club es la recuperación del entrenador, sin fecha definida para su regreso.

El "Xeneize", mientras tanto, se mantiene en lo más alto de la Zona A con 17 puntos y diferencia de gol +10, y se prepara para visitar a Barracas Central el próximo sábado. Pero en Brandsen 805 la mirada va más allá de la tabla. El plantel y el cuerpo técnico no esconden que, detrás del rendimiento deportivo, hay un sentimiento de unidad y de apoyo hacia el hombre que los conduce desde hace años y hoy atraviesa un momento delicado.

Comentarios