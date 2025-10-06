Secciones
Los emotivos mensajes de Claudio Úbeda y Leandro Paredes para Miguel Ángel Russo tras la goleada de Boca ante Newell’s

El ayudante de campo, actualmente a cargo del equipo, y el capitán del "Xeneize" dejaron de lado los festejos del 5-0 para enviarle fuerzas al entrenador, que atraviesa un momento delicado de salud.

RESPALDO Y AFECTO. Tras el 5-0 ante Newell’s, Úbeda y Paredes le dedicaron el triunfo a Miguel Ángel Russo, ausente por motivos de salud. RESPALDO Y AFECTO. Tras el 5-0 ante Newell’s, Úbeda y Paredes le dedicaron el triunfo a Miguel Ángel Russo, ausente por motivos de salud.
Hace 1 Hs

Boca Juniors vive días de contrastes entre la euforia deportiva y la preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo. Después del 5-0 ante Newell’s en la Bombonera, Claudio Úbeda (a cargo del equipo) y el capitán Leandro Paredes pusieron en primer plano al entrenador, que atraviesa un momento delicado, y le enviaron mensajes de aliento.

Apenas se sentó en la sala de prensa, Úbeda dejó de lado los festejos por la goleada y habló de Russo. “Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por televisión”, fueron sus primeras palabras. “Sifón”, que dirigió al “Xeneize” por segundo partido consecutivo, contó que durante toda la semana el cuerpo técnico estuvo en contacto permanente con el DT. “Hemos estado en su casa y él está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre. Por más que no esté físicamente, está al tanto de las decisiones que tomamos. Lo queremos mucho y queremos que se ponga bien”, dijo.

El mensaje reflejó un tono distinto al de su conferencia anterior, en Varela, donde estuvo más plantado para responder, pero también visiblemente sensibilizado y afectado cada vez que mencionó al técnico. Úbeda remarcó que Russo sigue siendo la cabeza del grupo y que todo el staff responde a él, “Al mando del equipo sigue estando Miguel, nosotros somos parte de su grupo de trabajo. Nos conocemos hace mucho, hay cosas que ni siquiera ya hablamos porque sabemos qué nos va a decir”, afirmó.

Leandro Paredes también se sumó al gesto y, tras el partido, dejó en claro que el plantel está unido en su apoyo. “Es una victoria importante para todos, se la queremos dedicar a Miguel de nuestra parte porque obviamente es la cabeza de nuestro grupo. No es nada lindo esto que está pasando. Le mandamos mucha fuerza”, afirmó el capitán, conmovido.

Russo no pudo estar en el banco desde el partido con Central Córdoba y, aunque estuvo presente en un entrenamiento en Ezeiza, donde se lo vio abrazado con Juan Román Riquelme, desde entonces sigue su recuperación en casa con cuidados especiales. Por eso, los mensajes de Úbeda y Paredes tras la goleada ante Newell’s funcionaron como una muestra pública del afecto y el respaldo del plantel y del cuerpo técnico hacia su entrenador.

