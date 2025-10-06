Los emotivos mensajes de Claudio Úbeda y Leandro Paredes para Miguel Ángel Russo tras la goleada de Boca ante Newell’s

Apenas se sentó en la sala de prensa, Úbeda dejó de lado los festejos por la goleada y habló de Russo. “Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por televisión”, fueron sus primeras palabras. “Sifón”, que dirigió al “Xeneize” por segundo partido consecutivo, contó que durante toda la semana el cuerpo técnico estuvo en contacto permanente con el DT. “Hemos estado en su casa y él está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre. Por más que no esté físicamente, está al tanto de las decisiones que tomamos. Lo queremos mucho y queremos que se ponga bien”, dijo.