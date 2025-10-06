Esta es la forma en que tenés que cocinar los alimentos para vivir más

Para reducir la producción de estos compuestos, la directora de salud femenina en LifeMD, Kerri Louati, aconseja optar por cortes de carne magros y limitar los azúcares añadidos en salsas, ya que las grasas y los azúcares aceleran la reacción de Maillard en superficies calientes y secas. También sugiere aumentar la acidez y la humedad: "Marina los alimentos de 30 a 60 minutos en jugo de limón o lima, vinagre, yogur, vino o tomate para bajar el pH de la superficie y ralentizar la Reacción de Maillard". Al final, lo que cuenta es el patrón general: realizar pequeños ajustes en la cocina puede defender mejor a nuestro cuerpo contra los factores del envejecimiento.