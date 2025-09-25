¿Cómo vivir 117 años? Científicos revelan los hábitos de una mujer longeva

¿Por qué estudiaban a María Branyas Morera?

Los científicos se centraron en Branyas Morera porque su proceso de envejecimiento desafiaba las normas convencionales. A sus 117 años, su notable lucidez y salud la convertían en un caso de estudio único, proporcionando una valiosa oportunidad para investigar las diferencias que la distinguían de otros supercentenarios. El equipo buscó desentrañar los secretos detrás de su excepcional longevidad, explorando la interacción entre su genética y sus hábitos de vida.