Secciones
SociedadActualidad

¿Cómo vivir 117 años? Científicos revelan los hábitos de una mujer longeva

Los resultados del mismo arrojaron datos sorprendentes sobre el excelente estado físico de María.

¿Cómo vivir 117 años? Científicos revelan los hábitos de una mujer longeva
Hace 1 Hs

María Branyas Morera vivía en España y murió recientemente a los 117 años. Su longevidad fue estudiada por investigadores del Instituto Josep Carreras de Leucemia y la Universidad de Barcelona. Los resultados del mismo arrojaron datos sorprendentes sobre el excelente estado físico de María

Consumir vitamina D previene los problemas de huesos en la vejez: qué alimentos la contienen

Consumir vitamina D previene los problemas de huesos en la vejez: qué alimentos la contienen

La publicación salió en la revista Cell Reports Medicine donde los expertos mostraban la sorpresa por la falta de deterioro por edad de María. El estudio fue realizado por investigadores del Instituto Josep Carreras de Leucemia y la Universidad de Barcelona, quienes analizaron durante un año muestras de sangre, orina y saliva de la mujer.

¿Por qué estudiaban a María Branyas Morera?

Los científicos se centraron en Branyas Morera porque su proceso de envejecimiento desafiaba las normas convencionales. A sus 117 años, su notable lucidez y salud la convertían en un caso de estudio único, proporcionando una valiosa oportunidad para investigar las diferencias que la distinguían de otros supercentenarios. El equipo buscó desentrañar los secretos detrás de su excepcional longevidad, explorando la interacción entre su genética y sus hábitos de vida.

El principal objetivo del equipo de investigación era comprender cómo la combinación de factores genéticos y de estilo de vida contribuyó a su notable resistencia. Nacida en Estados Unidos y criada en Cataluña, Morera siguió una rutina simple: una dieta equilibrada, abstención de alcohol y tabaco, y un fuerte apoyo familiar y social que la acompañó a lo largo de su vida.

La conclusión: ¿cuál era el truco de María para vivir tantos años?

El estudio sorprendió a los investigadores al mostrar que, pese a tener telómeros muy cortos —un signo característico del envejecimiento celular—, María no presentaba enfermedades degenerativas. Su metabolismo del colesterol y las grasas se mantenía en equilibrio, y sus facultades cognitivas estaban en buen estado. En otras palabras, no padecía los males habituales de la vejez y conservaba plena lucidez mental.

Según explicó el científico Manel Esteller, lo singular era que María desafiaba la regla general de que envejecer implica enfermarse. El equipo quiso comprender qué factores la habían convertido en una excepción. El hallazgo despertó gran interés porque abría la posibilidad de repensar la relación entre envejecimiento y enfermedad.

La investigación señaló que sus hábitos de vida desempeñaron un papel importante. Consumía a diario yogures probióticos de una marca catalana y durante años acompañó esa rutina con un batido de ocho cereales. Además, no fumaba ni bebía alcohol, mantenía un peso estable y cultivaba una vida social activa junto a familiares y amigos. Para los especialistas, estos factores, sumados a su genética, ayudaron a mostrar que es posible “ser viejo sin estar enfermo”.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Día Internacional de la Igualdad Salarial: por qué se celebra hoy, 18 de septiembre

Día Internacional de la Igualdad Salarial: por qué se celebra hoy, 18 de septiembre

¿Por qué no es aconsejable pegar imanes en la heladera?

¿Por qué no es aconsejable pegar imanes en la heladera?

Para dormir mejor: la rutina de ejercicios que debemos realizar antes de domir

Para dormir mejor: la rutina de ejercicios que debemos realizar antes de domir

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: Estoy saliendo de un susto grande

Preocupación por la salud de Luciana Geuna: "Estoy saliendo de un susto grande"

Un encuentro de leyendas: Charly García, Pato Sardelli y la corista de los Rolling Stones

Un encuentro de leyendas: Charly García, Pato Sardelli y la corista de los Rolling Stones

Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
4

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
5

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición
6

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Más Noticias
Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y está en manos de Dios

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y "está en manos de Dios"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron: el conductor explicó los motivos

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron: el conductor explicó los motivos

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: cuál es su historia y cómo rezarle para pedir su ayuda

Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás: cuál es su historia y cómo rezarle para pedir su ayuda

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

¿Cuándo se sabrá si Belén, de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

¿Cuándo se sabrá si "Belén", de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Comentarios